Microsoft Surface & Google Pixel: Virus beschleunigt Abschied aus China

Zwar gab es bei Google und Microsoft schon länger entsprechende Pläne, doch die negativen Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus sor­gen jetzt angeblich für eine noch schnellere Abkehr der beiden Firmen von China als Herstellungsort ihrer Hardware-Produkte.

Früheres Nokia-Werk baut jetzt Pixel, Microsoft zieht nach

iFixit

Wie der japanische Wirtschaftsdienst Nikkei Asian Review berichtet, beschleunigen Microsoft und Google in Folge von Covid-19 die Verlagerung der Fertigung ihrer Smartphones und Tablets aus China heraus. Künftig stammen also das Google Pixel 4A und das Google Pixel 5 sowie Geräte wie das Surface Go, Surface Pro und Surface Book aus Vietnam.Das Pixel 4A, Googles neues Mittelklasse-Smartphone der mit reinem Android ausgerüsteten Serie, wird aller Voraussicht nach wohl ab April im Norden von Vietnam vom Band laufen. In der zweiten Jahreshälfte 2020 soll dann auch das Google Pixel 5 dort gefertigt werden. Standort ist unter anderem eine alte Nokia-Fabrik , die der Vertragsfertiger Foxconn von Microsoft übernommen hatte.Auch ein weiteres Werk in der vietnamesischen Provinz Vinh Phuc ist mittlerweile von Google für die Fertigung seiner Smartphones zertifiziert worden, heißt es. Bei der Verlagerung der Produktion wies Google seine Fertigungspartner sogar an, einige der in der Herstellung verwendeten Anlagen nach Vietnam zu transportieren, um dort schnell und zuverlässig wieder mit dem Bau der Geräte beginnen zu können.Microsoft soll unterdessen früher als geplant begonnen haben, die Umstellung auf eine Fertigung der Surface-Geräte in Vietnam in die Tat umzusetzen. Entsprechende Pläne gab es schon länger, weil die Unsicherheit aufgrund des Handelskriegs zwischen China und den USA immer größer wurde. Inzwischen hat allerdings auch Vietnam mit dem Coronavirus zu kämpfen, so dass vielerorts auch dort die Produktion ruht.