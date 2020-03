Google Pixel 4a: Durchgesickerte Fotos bestätigen das Design erneut

Obwohl die diesjährige Entwicklerkonferenz Google I/O abgesagt wurde, bleibt der Launch-Termin für das Google Pixel 4a weiterhin bestehen. Nun sind weitere Fotos zu dem Smartphone aufgetaucht. Die Bilder bestätigen erneut, dass das Gerät mit einem Display-Loch ausgestattet ist.

Spezifikationen des Google Pixel 4a

Die Google I/O 2020 wurde abgesagt

OnLeaks

Die Fotos wurden von Rozetked veröffentlicht. Mit den Bildern werden die bisherigen In­for­ma­tio­nen zum Design des Mittelklasse-Smartphones nochmal bestätigt. Die Selfie-Kamera wurde in einem Display-Loch platziert. Auf der Rückseite ist eine einzelne Kamera-Linse mit LED-Blitz zu finden. Zudem verfügt das Gerät über einen Fingerabdruck-Sensor. Ende Dezember 2019 sind erstmals Renderbilder zu dem neuen Mittelklasse-Modell an die Öffentlichkeit gelangt. Auch hier waren die "Punch Hole"-Kamera auf der Vorderseite und die einzige Kamera-Linse auf der Rückseite bereits zu sehen.Aus vorherigen Leaks geht hervor, dass das Goo­gle Pixel 4a über einen 5,7 oder 5,8 Zoll gro­ßen Bildschirm verfügt. Als Prozessor kommt ein Snapdragon 730 oder 765 zum Einsatz. Die CPU wird von vier Gigabyte Arbeitsspeicher un­ter­stützt. In der Standard-Konfiguration soll sich ein interner Speicher mit einer Größe von 64 Gigabyte finden lassen. Neben dem USB-C-Port ist auch ein Kopfhörer-Anschluss verbaut. Darüber hinaus soll das Google Pixel 4a ein 5G-Modem mit sich bringen.Die Google I/O, für die das Pixel 4a erwartet wurde, sollte ursprünglich vom 12. bis zum 14. Mai 2020 stattfinden. Aufgrund der aktuellen Lage in Bezug auf das neuartige Coronavirus wurde die Veranstaltung abgesagt. Die Ankündigung von neuen Produkten soll in einem Li­ve­stre­am erfolgen. Obwohl derzeit noch keine Änderungen zum Release-Termin des Pixel 4a bekannt sind, wäre es denkbar, dass der Launch doch noch nach hinten verlegt wird.