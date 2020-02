Fünfzehn Milchstraßen: Größte Explosion des Universums entdeckt

Alle bisher beobachteten Explosionen sind dagegen eher kleine Ereig­nisse: Forscher haben jetzt die Überreste eines Ausbruchs entdeckt, der mit Abstand zum Rekordhalter für solche Phänomene wird. Er hat Struk­turen hinterlassen, in die die Milchstraße fünfzehnmal hineinpasst.

Eine größere Explosion konnte bisher nicht beobachtet werden

Ein Loch im Cluster

"Die größte Explosion im Universum wurde gefunden": Unter dieser Überschrift schreiben Forscher jetzt über eine Entdeckung, die in fast unvorstellbarem Ausmaß Rekorde bricht. "In gewisser Weise ähnelt diese Explosion dem Ausbruch des Mount St. Helens im Jahr 1980, der die Spitze des Berges weggesprengt hat", sagte Simona Giacintucci vom Naval Research Laboratory in Washington, DC, und Hauptautorin der Studie . "Mit dem entscheidenden Unterschied, dass fünfzehn Milchstraßen hintereinander in den Krater hineinpassen würden."Der gigantische Ausbruch wurde im sogenannten Ophiuchus Galaxie-Cluster entdeckt, der rund 390 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Wie die Forscher ausführen, zählt diese Strukturen zu den größten im Universum und bestehen aus tausenden individuellen Galaxien, dunkler Materie und heißem Gas. Als Quelle der Explosion haben die Forscher ein super-massives schwarzes Loch in der zentralen Galaxie ausgemacht.Auch wenn schwarze Löcher vor allem für ihre starke Anziehungskraft bekannt sind, stoßen diese in regelmäßigen Abständen explosiv erstaunliche Mengen an Materie und Energie aus, die dann in das umliegende Material schlagen. Genau dieser Mechanismus war auch für die jetzt entdeckte Rekord-Explosion verantwortlich, so die Vermutung der Wissenschaftler.In den Daten, für die Daten von Röntgen- und Radio-Teleskopen zusammen gefloßen waren, zeigt sich ein gigantischer Hohlraum in dem Galaxie-Cluster Ophiuchus. "Der Hohlraum ist mit Funkemissionen von Elektronen gefüllt, die fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wurden (...) und liefert Hinweise darauf, dass dort ein Ausbruch von beispielloser Größe stattgefunden hat", so die ESA in ihrer Meldung zur Entdeckung. Der Ausbruch, der für die Schaffung dieses Hohlraums verantwortlich ist, hat eine fünfmal höhere Energie, als der bisherige Rekordhalter, schlussfolgern die Forscher.