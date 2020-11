Geschluckt: Forscher finden Galaxien-"Leiche" im Herz der Milchstraße

Unsere Heimatgalaxie ist nicht in einem Stück entstanden. Astronomen haben in der Milchstraße jetzt die immer noch existierenden Strukturen einer anderen Galaxie entdeckt , die vor sehr langer Zeit geschluckt worden ist.

Die fossile Galaxie wurde von ihren Entdeckern auf den Namen Herakles getauft. Der Held der griechischen Mythologie war der Sage nach immerhin Geburtshelfer der Milchstraße: Als Säugling soll er von der Göttin Hera gestillt worden sein, saugte dabei aber aufgrund seiner Kraft so stark, dass sie das Baby wegstieß. Die dabei verspritzten Milchtropfen sollen dann die Milchstraße gebildet haben.Herakles ist keineswegs die einzige Galaxie, die nachweislich irgendwann in unserer Sternensammlung aufging. Anhand der Analyse von Kugelsternhaufen wurden auch schon diverse andere entdeckt. Der Neuling hat aber eine Besonderheit: Er ist ziemlich groß und befindet sich auch weitgehend im Zentrum der Milchstraße. Daher waren hier andere Analyseformen notwendig.Die benötigten Daten lieferte das Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment (APOGEE), mit dem Astronomen in bisher nicht gekannter Qualität die Vorgänge im Zentrum unserer Galaxie beobachten können. "Um eine fossile Galaxie wie diese finden zu können, muss man detailliert die chemische Zusammensetzung und die Bewegung zehntausender Sterne beobachten", erklärte Ricardo Schiavon von der britischen Liverpool John Moores University (LJMU).APOGEE hat über die letzten zehn Jahre hinweg die Spektren von einer halben Millionen Sternen in der Milchstraße gemessen. So konnten die Forscher sich auch auf einen bestimmten Bereich konzentrieren. Unter zehntausend tiefergehend analysierten Exemplaren fand man dann einige hundert, die sich so stark von den anderen unterschieden, dass sie ziemlich sicher nicht die gleiche Entstehungsgeschichte teilen. Weitere Untersuchungen der Bewegungsvektoren ließen die Forscher dann ihren Ursprung in einer relativ großen Galaxie finden, die vor rund zehn Milliarden Jahren mit der damals noch sehr jungen Milchstraße kollidiert und verschmolzen war.