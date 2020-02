Microsoft Edge: Mini-Spiel Surf kommt mit neuer Entwickler-Preview

Der neue Chromium-basierte Microsoft Edge-Browser ist mittlerweile über Windows Update verfügbar und der Redmonder Konzern arbeitet auch regelmäßig an Verbesserungen. Das betrifft auch ein Mini-Game bzw. Easter Egg, das nun per Edge Dev-Kanal verfügbar ist.

Wird nach und nach verteilt

Es bedarf natürlich keiner allzu großer assoziativer Anstrengung, um beim Wort Surf den Bezug zu einem Browser bzw. dem Internet herzustellen. Tatsächlich handelt es sich beim gleichnamigen Mini-Game um Surfen und das wortwörtlich. Wobei: Genau genommen ist mit Surfen das gemeint, was man im deutschsprachigen Raum als Wellenreiten kennt.Wie dem auch sei: Das Mini-Spiel, das ein "Runner"-artiges Gameplay bietet, erinnert an das 1991 erschienene SkiFree. Man fährt bzw. surft theoretisch endlos und ohne Unter­bre­chung und muss im Fall von Surf ver­su­chen, diversen Hindernissen wie Korallen, Bojen oder anderen Surfern auszuweichen (via Windows Central ).Surf ist derzeit über Edge-Version 82.0.432.3 verfügbar, ganz neu ist das Easter Egg aber nicht, denn es wurde offiziell bereits im vergangenen Herbst vorgestellt. Allerdings wird das Mini-Spiel laut Microsoft über die experimentelle Plattform nach und nach verteilt, man sollte sich also nicht wundern, wenn man Surf noch nicht auf seinem Rechner bzw. (Dev-)Browser vorfindet.Man kann Surf auf zwei Wegen erreichen: Wer gerne nach dem Motto "Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht" agiert, der findet bei Ghacks eine Anleitung, bei der man eine neue Kollektion anlegen muss und diverse weitere Schritte durchführen muss. Das geht allerdings auch über das simple Eintippen oder Kopieren von edge://surf in die Adressleiste.Die neueste Edge-Version hat natürlich mehr als das Mini-Spiel zu bieten, die komplette Über­sicht der neuen Features sowie Bugfixes und klei­ne­ren Verbesserungen ist in einem Beitrag im Microsoft Edge Insider-Forum zu finden.