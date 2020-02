Chromium Edge: Teilen-Button lässt sich erneut in der Toolbar platzieren

Mit der Umstellung auf die Chromium-Engine hat Microsoft einige beliebte Features aus dem Edge-Browser entfernt. Mit dem alten Edge konnte bei­spiels­weise der Teilen-Knopf in der Toolbar platziert werden. In der neuen Canary-Version 82.0.431.0 ist diese Funktion jetzt wieder vorhanden.

Teilen-Button im Drei-Punkte-Menü

Microsoft Edge - Neuer Browser auf Chromium-Basis

Microsoft

Der Vorteil des Teilen-Buttons in der Toolbar besteht darin, Webseiten innerhalb kürzester Zeit an seine Kontakte weiterleiten zu können. Zudem kann die zum aktuellen Zeitpunkt ge­öff­ne­te Seite mit nur zwei Klicks als OneNote-Notiz gespeichert werden. Laut MSPoweruser muss die Option "Zeige Teilen-Button" unter dem Menüpunkt "Erscheinungsbild" in den Ein­stel­lun­gen des Browsers aktiviert werden, damit der Button in der Toolbar angezeigt wird.In der im Januar veröffentlichten, finalen Ver­si­on des Edge-Browsers musste stets das Drei-Punkte-Menü geöffnet werden, um den Teilen-Button zu finden. Obwohl der zusätzliche Klick die meisten erfahrenen Nutzer nicht stören dürf­te, wurde der Teilen-Button wohl haupt­säch­lich von neuen Nutzern nicht gefunden. Na­tür­lich ist anzumerken, dass der Nutzen des But­tons ohnehin sehr beschränkt ist. Es werden nur bestimmte Apps, über die eine Seite geteilt werden kann, unterstützt. Hierzu zählen unter anderem Skype, Messenger, Telegram, die App "Ihr Smart­pho­ne" und die Mail-Anwendung.Der Download der aktuellsten Canary-Version ist über die offizielle Webseite des Red­mon­der Unternehmens möglich. Microsoft veröffentlicht in täglichen Abständen neue Builds, um neue Features schon vor dem Rollout für einen größeren Benutzerkreis ausführlich testen zu kön­nen. Erst vor wenigen Tagen wurde eine Funktion hinzugefügt , die das Synchronisieren von Brow­ser-Erweiterungen zwischen mehreren Geräten hinweg ermöglicht.