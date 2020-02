Nach Redesign: Sonic the Hedgehog ist erfolgreichste Spieleverfilmung

Die Verfilmung der Sega-Videospielreihe Sonic the Hedgehog hat eine ungewöhnliche und bewegte Geschichte hinter sich. Denn der erste Trailer des Junp'n'Run-Igels wurde schockiert aufgenommen, die darauf folgende Überarbeitung des Aussehens hat sich aber gelohnt.

Verschiebung nach Shitstorm

Sega schlägt Nintendo

Als der erste Trailer zum Sonic the Hedgehog-Film veröffentlicht wurde, gab es einen Shit­storm, wie es ihn in der Branche selten gegeben hat: Denn Sonics Aussehen wurde allseits gehasst , vor allem Spielefans waren empört. Noch ungewöhnlicher als der Konsens der Ab­leh­nung war aber die Reaktion der Macher. Denn Regisseur Jeff Fowler war einsichtig, dass man mit dem ursprünglichen Design ins Klo gegriffen hat, und konnte beim Studio auch eine Ver­schie­bung des Starts erreichen, damit man das Aussehen des Helden überarbeiten kann.Das gelang auch, Sonic sieht nun so aus, wie Fans es sich erhofft und gewünscht haben. Und die Sache hat sich für Paramount auch gelohnt, denn gemessen am Eröffnungswochenende ist Sonic die erfolgreichste Spieleverfilmung aller Zeiten. Wie The Hollywood Reporter berichtet, konnte der Film den bisherigen Rekord von Detective Pikachu schlagen.Denn der Spielfilm mit der Nintendo-Figur in der Hauptrolle konnte in den ersten Tagen 54,3 Millionen Dollar einspielen, der Sega-Held kam in den ersten drei Tagen auf 57 Millionen Dollar. Das Ergebnis ist noch beeindruckender, wenn man bedenkt, dass Sonic im Kino-schwachen Februar erschienen ist, Detective Pikachu hingegen im Blockbuster-Monat Mai das Debüt gegeben hat.Weltweit hat Sonic laut Schätzungen bisher rund 100 Millionen Dollar eingespielt. Damit kann man schon jetzt sagen, dass das Redesign zweifellos die richtige Entscheidung war und das dafür verwendete Geld auch wieder längst eingespielt hat. Und vielleicht hat man sogar von der Aufregung profitiert.