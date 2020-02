Edge bekommt im Sommer Synchronisierung des Browserverlaufs

Microsoft hat in der Tech Community einen Beitrag über kommende Features für den neuen Chromium-Edge veröffentlicht und eine Roadmap mitgeliefert . Was in den nächsten Wochen dabei alles kommen wird klingt sehr vielversprechend.

Verlaufs-Sync kommt im Sommer

Probleme bei der Synchronisierung von Favoriten, einschließlich der Tatsache, dass die Synchronisierung nicht funktioniert, gelöschte Favoriten wieder erscheinen und Favoriten dupliziert werden.

Synchronisierung installierter Browsererweiterungen zwischen Geräten aktivieren

Option zum Festlegen eines benutzerdefinierten Fotos als Hintergrundfoto der neuen Registerkarte

Notwendigkeit einer besseren Handhabung von Links, wenn es mehr als ein Profil gibt

Die Ankündigung ist dabei etwas untergegangen, denn die einschlägigen Newsseiten berichten erst heute von der Roadmap (Via Windows Latest ). Diese öffentliche Roadmap verspricht dabei Funktionen, die schon häufiger von Nutzern auch bereits in der Beta-Phase angefragt wurden. Sie fehlen noch im neuen Edge, sind aber größtenteils bekannte und beliebte Funktionen bei anderen Webbrowsern inklusive dem altem Edge. Dazu gehört zum Beispiel die Synchronisierung des Browserverlaufs zwischen verschiedenen Geräten. Laut den jetzt vorgestellten Plänen soll das Syncing im Sommer kommen, also ab Sommer in der finalen Version für alle Nutzer zur Verfügung stehen.Einige anderen Neuerungen haben noch keinen geplanten Veröffentlichungstermin bekommen. Dazu gehört die Unterstützung von Linux, aber auch ein Share-Button für die Tool-Leiste, die Unterstützung von Themes auf dem Google Store und verschiedene Varianten zum Sortieren der Favoriten. Geplant ist des Weiteren die Unterstützung für das Vorlesen von PDF-Dateien und die Option, automatischen Wiedergabe von Video und Audio beim Öffnen einer Website zu deaktivieren.In der Ankündigung ist zudem von vier Punkten zu lesen, die Microsoft noch im Februar abhaken will: