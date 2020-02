Tesla Cybertruck erreicht Meilenstein von 500.000 Vorbestellungen

Im vergangenen November hat der Elektroautobauer Tesla seinen mit Spannung erwarteten Cybertruck enthüllt und schon kurz danach war klar, dass der futuristische Pickup ein Erfolg sein wird. Kurz nach dem Event gab es 250.000 Vorbestellungen, nun sind es eine halbe Million.

Zum Cybertruck sind auch drei Monate nach seiner Vorstellung noch einige Fragen offen, so ist immer noch unklar, ob und wann das Fahrzeug eine Zulassung in der EU erhält bzw. in wie weit es an die hierzulande herrschenden gesetzlichen Vorgaben angepasst werden muss. Eines ist aber bereits jetzt klar: Alleine gemessen an den Vorbestellungen in den USA ist das Fahrzeug ein voller Erfolg.Denn laut einem Bericht des Elektromobilitätsblogs Electrek haben die Vorbestellungen nun die Zahl von 500.000 erreicht, diese Zahl geht aus einer inoffiziellen Liste von Cybertruck-Besitzern hervor. Diese ist zwar nicht von Tesla bestätigt, entspricht aber ziemlich sicher der tatsächlichen Menge, da es sich bei der Reservierungsnummer um eine fortlaufende Zahl handelt. Daraus können Besteller auch schließen, welche Position sie in der Produktions-"Warteschleife" haben und wie lange sie vermutlich auf ihren Cybertruck warten müssen. Elon Musk selbst hat 250.000 Vorbestellungen bekannt gegeben, diese Zahl konnte Tesla aber nach nicht einmal einer Woche erreichen. Seither hat sich das Unternehmen nicht weiter dazu geäußert. Interessant ist auch, welches Modell die meisten Kunden reserviert haben: Denn 17 Prozent wollen den günstigeren einmotorigen Cybertruck, alle anderen wollen ein Modell mit Doppel- oder Dreifachmotor (nahezu gleich verteilt).Derartige Reservierungen sollte man allerdings nicht mit Verkäufen gleichsetzen, denn die anfallende Gebühr von 100 Dollar bekommen Kunden wieder, wenn sie es sich anderes überlegen.