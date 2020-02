Perfektes Video-Mashup: Tesla Cybertruck reist Zurück in die Zukunft

Elon McFly: Der Name ist kein Zufall

Teslas mit großer Spannung erwarteter Pickup wurde im vergangenen Herbst offiziell enthüllt und der Cybertruck hielt auch das Versprechen, dass er wie ein militärischer Mannschaftstransporter aus der Zukunft aussieht. Das Design gefällt zwar definitiv nicht jedem, auffällig ist das Fahrzeug aber allemal.Und wenn wir schon über die Zukunft sprechen: Es gibt wohl kaum einen bekannteren Zeitreise-Film als Zurück in die Zukunft. Es ist deshalb nicht abwegig, auf die Idee zu kommen, den futuristischen Truck und die Kult-Komödie aus den 1980ern zu kombinieren. Genau das hat ein YouTube-Nutzer mit dem bezeichneten Namen Elon McFly auch gemacht.Denn dieser hat ein knapp ein Minuten langes Mashup aus der vielleicht bekanntesten Szene von Zurück in die Zukunft erstellt. So ist jene Passage zu sehen, in der Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd) und Marty McFly (Michael J. Fox) die Zeitmaschine auf einem leeren Supermarkt-Parkplatz erstmals testen. Marty filmt, während Doc die Fernsteuerung bedient, und die beiden schaffen es, das Fahrzeug auf 88 Meilen pro Stunde zu beschleunigen und mit brennenden Spuren auf Zeitreise und wieder zurück zu schicken.Der Clou des aktuellen Videos (via Teslarati ): Statt des DeLorean DMC-12 ist der Cybertruck zu sehen, das Tesla-Pickup wurde perfekt in die Filmszene eingearbeitet. Alle Winkel sind wie in der Vorlage, das Ganze ist sehr aufwendig umgesetzt worden.Einziger Unterschied: Im Cybertruck sitzt nicht Docs Hund Einstein. Das Video hat auch einen Gag zum Schluss: Statt des originalen Nummernschilds "Outatime" bleibt eine mit "Lol Gas" zurück. "Dieses "Lol Benzin" ist natürlich eine Anspielung darauf, dass Teslas elektrisch unterwegs sind.Wer das Video mit dem Titel "A New Time Machine? Cybertruck 2020 in Back to the Future" erschaffen hat, ist nicht bekannt. Der Nutzer Elon McFly hat bisher nur ein einziges Video hochgeladen und sich erst vor einigen Tagen bei YouTube angemeldet. Es würde uns deshalb nicht überraschen, wenn herauskommt, dass das eine virale Marketing-Aktion von Tesla ist.