Porsche Taycan: 150.000$-Elektroauto geht in Garage in Flammen auf

Der Porsche Taycan ist ein Elektroauto, das für alle gedacht ist, denen ein Tesla zu bieder ist. Der Spaß kostet 150.000 Dollar und aufwärts, dafür erwarten Käufer dann aber sicherlich auch Premium-Qualität - aber nicht, dass das Gefährt in der Garage in Flammen aufgeht.

Es gab nur Sachschaden

Doch genau das ist einem Taycan-Besitzer in Florida passiert: Denn laut einem Bericht von Electrek hat das geparkte Luxus-Fahrzeug in einer Garage aus bisher unbekannten Grün­den Feuer gefangen. Auto und Garage brannten komplett ab, es entstand auch sig­ni­fi­kan­ter Schaden am dazugehörigen Haus.Derzeit sind noch nicht viele Details zu diesem Vorfall bekannt. Das ausgebrannte Fahrzeug war in einem mittlerweile gelöschten Tweet zu sehen, dort hieß es auch, dass der Porsche Taycan "explodiert" sein soll. Es soll auch ein Video vom Brandort geben, dieses wird aber von Anwohnern nicht per Social Media geteilt, um die Identität des Autobesitzers zu schützen, heißt es.Porsche hat den Vorfall inzwischen bestätigt und teilte mit, dass dabei keiner verletzt worden ist. Der Hersteller ließ außerdem ausrichten, dass es zu früh für Spekulationen zur Ursache sei und man die Angelegenheit bereits untersuche. Laut dem Stuttgarter Autobauer sei dies der erste Vorfall dieser Art, den man im Zusammenhang mit einem Elektrofahrzeug erleben muss.Electrek weist darauf hin, dass solche Brände zwar medial für viel Aufsehen sorgen, allerdings kommt es bei Autos mit Verbrennungsmotoren wesentlich häufiger zu Feuern. Die Auf­merk­sam­keit der Öffentlichkeit ist vor allem dann besonders groß, wenn Teslas involviert sind.Beim Taycan kommt allerdings hinzu, dass Por­sche erst wenige davon ausgeliefert hat, und nun eben ein Auto von etwas mehr als 100 Exem­pla­ren Feuer gefangen hat. Es ist aber der­zeit über­haupt nicht klar, ob das Auto selbst für das Feuer verantwortlich war oder etwas anderes in der Garage in Brand geraten ist.