Xiaomi erklärt, was die größten Probleme beim 100W-Schnellladen sind

Das Schnellladen von Batterien , insbesondere von Smartphone-Akkus, gehört heutzutage zum Standard. Es ist natürlich praktisch, sein Handy in nur wenigen Minuten vollzubekommen. Xiaomi hat im Vorjahr 100W-Schnellladen in Aussicht gestellt, doch noch ist es nicht soweit.

Derzeit fünf größere Hürden

91mobiles / Xiaomi

Im März 2019 hat der chinesische Hersteller Xiaomi angekündigt, dass man eine Schnellladetechnologie entwickelt, die in der Lage ist, mit 100 Watt zu arbeiten. Das bedeutet, dass man auf diese Weise einen 4000mAh-Akku in gerade einmal 17 Minuten laden könnte. Das Unternehmen teilte mit, dass man diese Technik das erste Mal in einem Redmi-Modell verbauen wird, danach wurde es aber still um dieses Thema.Nun hat sich aber Lu Weibing, General Manager von Redmi, per Weibo an die technisch interessierte Öffentlichkeit gewandt. Er erläuterte auf dem chinesischen Social Network Weibo die fünf größten technischen Schwierigkeiten, die sich bei 100 Watt und dem Schnellladen allgemein ergeben (via Android Authority ).Das vermutlich größte Problem ist die Akku-Kapazität. Denn beim Schnellladen verringert sich diese schneller als es beim normalen Laden der Fall ist, das ist speziell bei einer 100-Watt-Lösung ein signifikanter Nachteil. Und der Verlust beträgt beim 100W-Fast Charge satte 20 Prozent, effektiv werde ein 5000mAh-Akku zu einem mit 4000mAh, so Lu Weibing. Um den Verfall der Kapazität auszugleichen, benötigt man einen entsprechend großen Akku und das ist oftmals eine Platzfrage.Dazu kommen noch weitere Hürden, die erst überwunden werden müssen, darunter technische Architektur, die Kompatibilität von Ladegeräten und Schutzvorrichtungen innerhalb des Geräts. Der Xiaomi-Manager ist aber dennoch zuversichtlich, dass 100-Watt-Aufladen kommt, denn aktuell habe man ein frühes Stadium der Produktion erreicht, weshalb man dieses Feature für die Zukunft erwarten kann.