Xiaomi Mi Band 4: Beliebter Fitness-Tracker ist für 29 Euro erhältlich

Das Xiaomi Mi Band 4 gehört zu den beliebtesten Fitness-Trackern welt­weit, vor allem wegen seines günstigen Preises. Genau dieser sinkt jetzt ein weiteres Mal auf niedrige 29 Euro. Im Online-Shop von Media Markt erhält man dabei den aktuell besten Preis.

Preisvergleich: Händler wie Alternate und Notebooksbilliger (NBB) bieten das Xiaomi Mi Band 4 für teilweise 27,99 Euro zwar vom Prinzip her günstiger an, berechnen aber Ver­sand­kos­ten von bis zu 6,99 Euro. Bei chinesischen Händlern, die unter anderem im Shop von Real aktiv sind, erhält man den Tracker ebenso für 29 Euro, inkl. Versand. Auf­grund möglicher Probleme bei Rückgaben oder Defekten empfehlen wir von einem Kauf bei chinesischen Dritthändlern Abstand zu nehmen.

Ausstattung, Funktionen und Vorteile des Fitness-Armbands

Wer seine sportlichen Vorsätze auch einen Monat nach dem Jahreswechsel noch nicht auf­ge­ge­ben hat, der dürfte sich über die aktuelle Preissenkung des Xiaomi Mi Band 4 wahr­schein­lich freuen. Der beliebte Fitness-Tracker des chinesischen Herstellers wird im neuen Prospekt von Media Markt derzeit für 29 Euro angeboten. Die Abholung in einer nahegelegenen Filiale ist nach der Online-Bestellung kostenlos, der Versand schlägt mit überschaubaren 1,99 Euro zu Buche. Ab einem Warenkorbwert von 100 Euro ist die Lieferung versandkostenfrei.Die Lieferzeit beträgt aktuell zwar sechs bis sieben Werktage, doch die Lager von Media Markt sollten zeitnah wieder aufgestockt werden. Technisch setzt das Xiaomi Mi Band 4 auf ein 0,95 Zoll großen AMOLED-Display samt Touch-Funktion und Farbdarstellung. Zudem ist der Fitness-Tracker gegen Wasser, Staub und Schweiß geschützt, mit einem Pulsmesser ausgestattet und kompatibel zu Smartphones ab Google Android 4.4 sowie Apple iOS 9. Klassisch dient das Mi Band 4 als Kalorien- sowie Schrittzähler und eignet sich zudem zum Sleep-Tracking und zur Überwachung von Sport-Sessions (Trainings).Erfolgreich waren ihrerzeit auch Xiaomis Vor­gän­ger Mi Band 3 und Mi Band 2 , die aktuell für 28 Euro respektive 16 Euro über die virtuelle Ladentheke gehen. Auch sie eignen sich noch heute gut als Fitness-Tracker für Einsteiger oder Schnäppchen-Jäger, verzichten dafür aber auf ein Farbdisplay oder Funktionen wie den Herz­fre­quenz­sen­sor. Ebenso ist der Bildschirm des Xiaomi Mi Band 4 größer, heller und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Tagen in vielen Si­tua­tion auch langlebiger. Der Preis von 29 Euro spricht in jedem Fall für das Wearable.