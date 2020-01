Warcraft 3: Reforged - Blizzard zeigt den Launch-Trailer zum Remake

Blizzard hat Warcraft 3 neu aufgelegt und möchte den rund 18 Jahre alten Klassiker so im neuen Glanz weiteren Spielern zugänglich machen. Zum Start wirbt das Studio mit einem neuen Trailer, der auf das umfassend überarbeitete Remake einstimmen soll.Warcraft 3: Reign of Chaos hatte im Jahr 2002 die Grundlage für die Geschichten in Azeroth geschaffen. Diese kann in der Neuauflage nun noch einmal erlebt beziehungsweise nachgeholt werden. Blizzard verspricht hierbei eine rundum verbesserte Grafik und zahlreiche Gameplay-Optimierungen wie eine modernere Gegnerzuweisung und soziale Features. Warcraft 3: Reforged enthält dabei auch die Inhalte der Erweiterung The Frozen Throne, sodass die Geschichte in mehr als 60 Missionen erzählt wird.Fans haben die Neuauflage bislang aber nicht allzu positiv aufgenommen: Auf der Webseite Metacritic erhält das Spiel derzeit eine durchschnittliche Nutzerwertung von 1.6 Punkten. Kritisiert wird unter anderem, dass es zuvor beworbene Features und Inhalte nicht in das fertige Spiel geschafft haben.