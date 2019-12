Warcraft 3: Reforged muss verschoben werden, allerdings nicht lange

Eigentlich sollte Warcraft 3 Reforged Ende dieses Jahres erscheinen, doch Blizzard schafft es nicht, die Neuauflage des Strategieklassikers rechtzeitig fertigzustellen. Nun gab man eine Verschiebung bekannt, allzu lange werden Fans aber nicht warten müssen.

Neuer Termin: Ende Januar 2020

Blizzard

Warcraft 3: Reforged vereint die beiden "Teile" Reign of Chaos und The Frozen Throne zu einem generalüberholten Spiel und ursprünglich wollte Entwickler und Publisher Blizzard das Spiel noch im Jahr 2019 bereitstellen. Doch in einem Beitrag schreibt Blizzard nun: "Wir haben hart daran gearbeitet, Reforged vor Ende des Jahres fertigzustellen, aber als der Termin näher rückte, wurde klar, dass wir ein wenig mehr Zeit für den Feinschliff benötigen werden. Wie immer ist es unser Ziel, den hohen Ansprüchen unserer Spieler gerecht zu werden."Der Ersatztermin ist allerdings nicht allzu weit entfernt, denn Warcraft 3: Reforged wird nun definitiv am 29. Januar 2020 erscheinen. In der Standard-Edition kostet die neu gestaltete Version 30 Euro, für die Spoils of War Edition m muss man einen Zehner drauflegen.Dafür gibt es allerdings auch diverse Extras und das nicht nur für Warcraft 3: Reforged selbst. Für die Neuauflage des Echtzeitstrategiespiels bekommt man mehrere Heldenskins ("Thrall, Champion der Horde", "Tochter der See Prachtmeer", "Gefallener König Arthas" und "Cenarius des Smaragdgrünen Alptraums"). Außerdem enthält das Paket diverse Boni für die Blizzard-Spiele World of Warcraft, Overwatch, Diablo 3, Hearthstone, Heroes of the Storm, StarCraft 2 und StarCraft: Remastered.Die beiden Version können schon jetzt bei Blizzard vorbestellt werden. Wer das macht, der kann auch gleich in Warcraft 3: Reforged reinschnuppern, denn sie erhalten Zugang zum bereits laufenden Betatest.