Trumps "Space Force" sorgt für einen Lacher nach dem anderen

Ausnahmsweise sind sich die beiden größten Fan-Lager in der Science Fiction einmal einig: Ob man nun Star Trek- oder Star Wars-Anhänger ist: Trumps Space Force wird für alle zum Ziel des Spottes. Und sogar die Stars der großen Fernseh-Reihen mischen bei der Sache or­dent­lich mit, was natürlich nur noch mehr Reaktionen anderer User hervorruft.Stolz präsentierte Trump beispielsweise gerade erst das neue, offizielle Logo der neuen Mi­li­tär­be­hör­de. Er erklärte, dass dieses in Zusammenarbeit der großen militärischen Fü­hrungs­per­so­nen des Landes, Designern und anderen entstanden sei. Den Star Trek-Fans fiel na­tür­lich sofort auf, dass man es hier quasi mit einer nur geringfügig abgewandelten Kopie des Sternenflotten-Kommandos zu tun hat. Und George Takei, der in der Star Trek-Reihe die Figur Hikaru Sulu verkörperte, forderte auch direkt Tantiemen für seine Kollegen ein.Am Wochenende kursierten auf Twitter dann zahl­rei­che Beiträge unter dem Hashtag #I­Got­Kicked­Out­Of­Space­Force, in denen Nutzer alle möglichen witzige Ideen entwickelten, warum sie angeblich aus dem Dienst bei dieser Waf­fen­gat­tung entlassen wurden. Hier meldete sich auch Star Wars-Ikone Mark Hamill zu Wort: Il­lus­triert von einer Animation, die ihn als Luke Sky­wal­ker zeigt, erklärte er: Ich wurde aus der Space Force geworfen, weil ich auf einer ab­ge­le­ge­nen Insel un­ent­schul­digt dem Dienst fern­blieb."Zuvor hatten auch die Uniformen der Space Force für Belustigung gesorgt. Denn die An­ge­hö­ri­gen der Teil­streit­kraft tragen im Alltag die gleiche Flecktarn-Kleidung, die auch die Kol­le­gen bei der Army und der Air Force besitzen. Science Fiction-Autor Chuck Wendig, der unter anderem auch einen Star Wars-Roman schrieb , fragte daraufhin dezent nach, ob die Space Force auf dem von Wäldern bewachsenen Mond Endor in den Einsatz geschickt werden soll.