Space Force: Netflix war bei Namensrechten schneller als das US-Militär

Dass die jüngste Waffengattung des US-Militärs - die Space Force - di­rekt zu ihrem Start der Gegenstand einer spöttischen Netflix-Serie wird, dürfte so manchem Verantwortlichen nicht unbedingt gefallen - dagegen tun kann man allerdings nichts.

Denn die Planer bei dem Streaming-Dienst haben ihre Arbeit hier ziemlich gründlich gemacht und auch frühzeitig vorgesorgt: Das Unternehmen hat bereits lange anerkannte Marken­rechte an dem Serien-Titel "Space Force". Und das weit über den Rechtsraum der USA hi­naus. Die US-Bundesbehörden haben dem bisher wenig entgegenzusetzen, berichtet das US-Ma­ga­zin CNet Demnach verfügt Netflix über Markenrechte am Serien-Titel "Space Force" für die USA, Eu­ro­pa, Australien, Mexiko und verschiedene andere Märkte. Die Schutzsperren sind dafür bei den jeweils zuständigen Behörden schon im Januar 2019 eingetragen worden und es be­dürf­te schon triftiger Gründe und eines entsprechenden Verfahrens, um eine Löschung her­bei­zu­füh­ren. Seitens des Staates USA gibt es, vertreten durch die US Air Force, hingegen le­dig­lich ei­nen An­trag, der beim Patent- und Markenamt der USA noch anhängig ist.Wie ein Sprecher der Air Force auf Nachfrage mit­teil­te, sei man sich nicht über mögliche Na­mens­pro­bleme bewusst gewesen, als man die Be­zeich­nung für die neue Waffengattung wähl­te. Immerhin gab es zu dieser Zeit noch kei­ne offiziellen Trailer oder Ähnliches, so dass man schon einiges über die internen Planungen des Streaming-Dienstes wissen musste, wollte man Kenntnis über die bevorstehende Serie haben. Der Sprecher wünschte Netflix und seinen Pro­du­zen­ten allerdings viel Erfolg bei der kre­a­ti­ven Ar­beit mit dem Thema - sonderlich sorgenvoll scheint man also nicht zu sein.Probleme kann es höchstens geben, wenn beide Seiten mit dem Verkauf von Merchandising-Artikeln beginnen würden. Darin sieht das Militär aber ohnehin nicht seine vorrangige Auf­ga­be. Vielmehr geht es um die Vorbereitung und Durchführung militärischer Raum­fahrt­mis­si­o­nen. Als eigenständiger Teil der US-Streitkräfte ist die Space Force im Dezember ver­gan­ge­nen Jahres offiziell eingerichtet worden.