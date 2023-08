US Space Force schafft Einheit zur Bekämpfung feindlicher Satelliten

Die Space Force, also die Weltraumabteilung der US-Streitkräfte, wurde offiziell vor vier Jahren gegründet, sie ist eine von acht uniformierten US-Bundesbehörden - und der fünfte Militärtyp. Doch nun bekommt die USSF eine neue Einheit, die ein Ausblick auf die Zukunft sein könnte.

Fünfte militärische Sparte

Zusammenfassung Space Force als fünfter Teil der US-Streitkräfte vor 4 Jahren gegründet

Neue Einheit ISRS angekündigt

Aufgaben der neuen Einheit: Zielanalyse, -entwicklung und -bekämpfung

Mögliche Zerstörung oder Störung von Satelliten und Bodenstationen

Lt. Col. Travis Anderson betont historische Bedeutung dieses Schritts

Die US-Streitkräfte hatten bis vor einigen Jahren offiziell vier Teile: Army, Navy, Air Force und Marine Corps. Ende 2019 ist dann die Space Force dazugekommen. Dabei handelte es sich zwar nicht streng genommen um einen komplett neuen Truppentyp, denn die für den Weltraum und damit in Zusammenhang stehenden Einheiten und Abteilungen waren bis zu diesem Zeitpunkt der US-Luftwaffe zugeordnet.Die Space Force war bisher aber eher so etwas wie eine theoretische Truppeneinheit. Man besitzt bzw. betreibt zwar diversere Satelliten und zwei experimentelle Raumgleiter des Typs Boeing X-37, von einer Weltraumtruppe, wie sich Science-Fiction-Fans diese vorstellen, kann man aber sicherlich nicht sprechen.Das könnte sich aber freilich irgendwann einmal ändern und Space Force macht nun einen weiteren Schritt in diese Richtung. Denn wie Space berichtet, hat das Verteidigungsministerium die Gründung einer neuen Einheit bekannt gegeben , des 75th Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Squadron (ISRS).Die neue Einheit hat drei Hauptaufgaben: Zielanalyse, -entwicklung und -bekämpfung. Letzteres klingt natürlich durchaus spektakulär, denn das bezieht sich vermutlich auf die Zerstörung oder Störung gegnerischer Satelliten sowie der dazugehörigen Bodenstationen. Und das ist womöglich ein Ausblick auf eine Zukunft, in der der Weltraum nicht nur ein Ort für zivile Tätigkeiten ist."Der heutige Tag ist ein monumentaler Zeitpunkt in der Geschichte unseres Dienstes", sagte Lt. Col. Travis Anderson, Chef der neuen Truppe. "Die Idee für diese Einheit entstand vor vier Jahren auf dem Papier und ist wahrscheinlich noch länger in den Köpfen einiger Nachrichtenoffiziere der US Air Force."