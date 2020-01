WD Black: Schnelle SSDs und externe Festplatten speziell für Gamer

Mit der WD Black-Reihe bietet der Speicher-Experte Western Digital ex­ter­ne Festplatten und SSDs an, die sich speziell an die Bedürfnisse von PC- und Konsolen-Spielern richten. Jetzt werden die Game Drives und schnel­len NVMe-SSDs günstig bei Media Markt angeboten.

Unterwegs und stationär: WD Black Game Drives mit bis zu 12 TB Speicher

Rüstet jetzt eure Desktops- und Notebooks mit einer NVMe-SSD auf

Western Digital

Egal ob an der Konsole, am Notebook oder dem Desktop-PC, externe Festplatten sind aus den Haushalten vieler Spieler nicht mehr wegzudenken. Gerade bei immer größer werdenden Game-Downloads landen Teile der Steam-Bibliothek sowie Xbox One- und PS4-Spie­le gerne einmal auf den per USB angeschlossenen Hard Drives. Genau aus diesem Grund hat Western Digital mit seinen WD Black-Produkten eine Festplatten- und SSD-Serie ge­schaf­fen, welche Gamer dahingehend unterstützt.Zu den beliebtesten HDDs gehört das WD Black P10 Game Drive , eine externe Festplatte mit bis zu 5 Terabyte Kapazität und Platz für bis zu 125 Spiele. Gelobt wird das Game Drive vor al­lem aufgrund des robusten Gehäuses. Unterwegs ist die Festplatte vor Stürzen geschützt, während zu Hause auch ein staubiger TV-Schrank kein Problem darstellt. Hinzu kom­men Über­tra­gungs­ra­ten von bis zu 140 MB/s, die über den integrierten USB 3.2 Gen1-An­schluss erreicht werden können.Wer eher auf der Suche nach einem großen Datengrab für alle seine Spiele ist und zudem sowieso den stationären Betrieb bevorzugt, der sollte sich auch das WD Black D10 Game Drive ansehen. Hier werden Kapazitäten von bis zu 12 TB auf einer Festplatte mit 7200 Um­dre­hun­gen pro Minute und Geschwindigkeiten von 250 MB/s geboten. In das Gehäuse in­te­griert Western Digital außerdem zwei normalgroße USB-Anschlüsse zum Aufladen von Con­trol­lern, Smartphones und Co.Ihr wollt euer Gaming-System lieber intern aufrüsten? Auch dafür hat der US-amerikanische Hersteller die passenden WD Black-Produkte für euch. Der auf immer mehr Mainboards Platz findende M.2-Anschluss macht hier den Weg frei für moderne NVMe-SSDs mit bis zu 2 TB Spei­cher­platz. Die WD Black SN750 zum Beispiel bietet Übertragungsraten von bis zu pfeil­schnel­len 3470 MB/s und einem optimierten Kühlkörper (Heatsink), speziell für den Ein­satz in leis­tungs­star­ken Gaming-Rechnern.Die externen und internen Welten der WD Black SSDs lassen sich aber auch verbinden. On­line-Shops wie Media Markt haben dafür spezielle Festplatten-Gehäuse im Angebot, die mit der modernen M.2-Schnittstelle ausgestattet sind und das interne Solid State Drive schnell und einfach in einen flotten, externen Flash-Speicher verwandeln. Nun entscheidet ihr, wel­che Festplatte oder SSD am besten zu euch passt. Intern, extern oder gar beides? Wes­tern Digital und die WD Black-Serie sind dafür breit aufgestellt.