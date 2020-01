Vorsicht: Battlefield 5 sperrt Linux-Spieler, die Wine und DXVK nutzen

Ein Fehler in der Cheat-Erkennung von Battlefield 5 führt derzeit dazu, dass Linux-Spieler, die Battlefield unter Wine mit DXVK betreiben, fälsch­licherweise als Betrüger erkannt werden. Das Ergebnis ist, dass Electronic Arts diese Spieler verbannt - komplett zu Unrecht.

Was war dabei passiert?

EA

Das geht aus Nutzerberichten hervor, die derzeit in Foren diskutiert werden. Demnach läuft es derzeit für Linux-Nutzer bei Battlefield 5 alles andere als gut. Ein Nutzer berichtet dabei, dass er nach einer automatischen Sperrung seines Accounts vom Spiel EA kon­takt­ierte. Dort teilte man ihm nur lapi­dar mit, dass die "Ver­bannung" ganz korrekt abge­laufen sei und man keinen Anlass sehe, die Sperre wieder aufzuheben. Es handelt sich also um eine permanente Sper­rung der Nutzer-Konten.Nach einigen Recherchen stellte sich heraus, dass das genutzte Anti-Cheat-System von Electronic Arts die Spielersysteme als Spielmodifikation erkennt und daher einen auto­mat­ischen Bann auslöst.Alle Betroffenen hatten ein DXVK-Paket genutzt, welches unter der Laufzeitumgebung Wine eine Vulkan-basierte Übersetzung für Direct3D bietet - also im Grunde nichts weiter als die generelle Unterstützung für das Spiel bietet, um 3D-Spiele ausführen zu können. Laut einer Erklärung von EA werden damit insbesondere die folgenden Regeln gebrochen, was damit unweigerlich zum Bann führt:EA ist dabei mit seiner Meinung eine Manipulation zu sehen, nicht allein. "Die Manipulation von Direct3D-Bibliotheken in Mehrspieler-Spielen kann als Betrug angesehen werden und kann dazu führen, dass Ihr Konto gesperrt wird. Dies kann auch für Einzelspieler-Spiele mit einem eingebetteten oder dedizierten Mehrspieler-Teil gelten. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko", heißt es dabei sogar auf der DXVK Projektseite . Und das, obwohl man sich keinen Vorteil verschafft. Den Nutzern die Wahl der Spielumgebung zu entziehen, kann man daher als eine kurzsichtige Entscheidung jedes Spieleentwicklers EA werten.