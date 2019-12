1&1 startet kostenloses HD-Fernsehen mit 50 Sendern für DSL-Kunden

1&1 startet als erster Provider in Deutschland ein vollkommen kosten­los nutzbares IPTV-Angebot. Ab sofort ist schon in dem Einsteiger-DSL-Ver­trag ab 9,99 Euro im Monat das ansonsten kostenpflichtige TV-Abo be­reits mit dabei.

So kann man das Angebot nutzen

Inklusive HD-Fernsehen

Das TV-Paket gab es schon zuvor als Aktion für Neukunden dazu, nun startet es als dau­er­haft kostenloses Angebot. Das Digital-TV-Angebot von 1&1 nennt sich 1&1 HD-Fernsehen und war bislang eine kostenpflichtige Option aus Montabaur. Jetzt startet der Konzern laut Ankündigung ein dauerhaft kostenloses Angebot für seine DSL-Kunden , die einen neuen Lauf­zeit­ver­trag abschließen. Enthalten sind in jedem DSL-Paket ab 9,99 Euro damit nun rund 50 Sender in HD-Qualität - inklusive einer Reihe an Zusatzfunktionen, zum Beispiel um Sen­dun­gen auf­zu­zeich­nen und später abzurufen, sowie Pausen- und Spulfunktion.Außerdem gibt es laut Ankündigung des Unternehmens jetzt zehn Stunden Auf­nah­me­spei­cher über Cloud-Recording inklusive. Damit unterscheidet sich das Angebot ein wenig von der bisher kostenpflichtigen Option, dabei gab es bislang nämlich 200 Stunden Cloud­spei­cher. Ob noch weitere Unterschiede bestehen, ist unklar.Bei den Sendern sind neben den öffentlich-rechtlichen Sendern auch viele private Sender wie RTL, ProSieben, Sat.1 und VOX dabei. Wem das noch nicht genügt, kann sich aus ver­schie­de­nen Länder- oder Genre-spezifischen Paketen sein Angebot zusammenstellen. 1&1 Digital-TV gibt es jetzt für dauerhaft 0 Euro zum DSL-Vertrag dazu und zwar für die ge­samte Vertrags­lauf­zeit. Das TV-Angebot steht bei allen Neu­ver­trägen, die eine Band­breite von mindestens 50 Mbit/s bieten und 24 Monate Vertrags­lauf­zeit haben, als Option zur Verfügung. 1&1 bietet Apps für Smart­phones, Tablets, PC oder Smart-TV mit Android TV an. Zudem kann man 1&1 HD-Fernsehen mit dem Amazon Fire TV, Google Chromecast oder Apple TV nutzen. 1&1 hat zudem noch einen eigenen TV-Stick (ab 2,99 Euro im Monat) oder eine TV-Box (ab 4,99 Euro im Monat) im Angebot.