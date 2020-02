1&1 startet neuen echten Unlimited-Mobilfunk-Tarif ab 34,99 Euro

Bei 1&1 gibt es ab sofort einen neuen, echten Unlimited-Mobilfunktarif . Der bietet neben All-Net-Flats für SMS und Telefonie unbegrenztes Highspeed-Datenvolumen mit bis zu 225 Mbit/s und kostet dabei zum Start nur 34,99 Euro im Monat.

Ohne Volumenbegrenzung

Tarife und Preise im Überblick:

1&1 All-Net-Flat LTE XXL (ab 34,99 Euro im Monat) bietet unbegrenztes Highspeed-Datenvolumen mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 225 Mbit/s (LTEmax).

1&1 All-Net-Flat LTE XL (ab 19,99 Euro im Monat) bietet 20 GB Highspeed-Datenvolumen mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 225 Mbit/s (LTEmax).

1&1 All-Net-Flat LTE L (ab 14,99 Euro im Monat) bietet 15 GB Highspeed-Datenvolumen mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 225 Mbit/s (LTEmax).

1&1 All-Net-Flat LTE M (ab 9,99 Euro im Monat) bietet 10 GB Highspeed-Datenvolumen mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 225 Mbit/s (LTEmax).

1&1 All-Net-Flat LTE S (ab 9,99 Euro im Monat) bietet 3 GB Highspeed-Datenvolumen mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s zur Verfügung.

1&1 Drillisch / United Internet

Das hat das Unternehmen jetzt angekündigt und sein neues Angebot online gestellt. Der neue Tarif nennt sich 1&1 All-Net-Flat (LTE) XXL und wird im Netz von Telefonica realisiert. Enthalten ist neben unbegrenztem Highspeed-Datenvolumen mit bis zu maximal 225 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit eine All-Net-Flat für SMS und Telefonie in alle deutschen Netze. Der Tarif beinhaltet zudem eine Auslands-Flat (EU-Roaming) mit Telefonieren und surfen in der gesamten EU ohne Zusatzkosten. Beim Surfen gibt es dabei ein Limit von 24 GB im Monat. Zusätzlich gibt es 100 GB Online-Speicher bei 1&1.Der Tarif ist zudem 5G-ready. Das heißt, dass entsprechende Endgeräte in Netzen, die bereist 5G unterstützen, den neuen Standard bereits mit diesem Tarif nutzen können.Dabei kann man wählen, ob man eine Laufzeitvertrag wählt oder monatlich kündbar und so flexibel bleiben will. Der monatliche Grundpreis ist dabei jeweils 49,99 Euro im Monat, wobei Neukunden zum Start des neuen Tarifs bei Wahl der Laufzeitvariante die ersten zehn Monate nur 34,99 Euro im Monat zahlen. Bei Laufzeitverträgen gibt es noch die Option, auch ein Smartphone mit dazuzubuchen.