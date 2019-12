Google Stadia schenkt Founder's Edition-Nutzern zweiten Buddy Pass

Googles Spiele-Streaming-Dienst ist vor rund einem Monat gestartet und bisher erfüllt Stadia nicht die hohen Erwartungen. Im Gegenteil: Google schlittert von einem Shitstorm zum nächsten. Nun versucht man zu retten, was noch zu retten ist - u. a. mit einem zweiten "Buddy Pass".

Zweiter Buddy Pass "geschenkt"

Stadia-Beta-Tester, die dafür auch noch zahlen "dürfen", sind vor allem jene, die sich die 130 Euro teure "Founder's Edition" geholt haben. Diese inkludiert auch einen so genannten Buddy Pass: Damit bekommt man effektiv drei Monate lang Zugang zu Stadia Pro (danach muss man zahlen).Diese Premium-Schiene bietet kostenlose Spiele wie Destiny 2 und in jedem Monat zwei weitere Games (bisher sind es außerdem Samurai Shodown, Farming Simulator 19 und Tomb Raider Definitive Edition), außerdem erhält man als Pro-Abonnent Games für Stadia immer wieder verbilligt.Dennoch hat Stadia im ersten Monat der offiziellen Verfügbarkeit viel einstecken müssen. Die Presse war nur mäßig angetan, von den tatsächlichen Kunden gab es noch mehr Kritik , in seiner noch jungen Geschichte musste der Dienst bereits mehrere Shitstorms überstehen.Google versucht nun die Nutzer der Founder's Edition mit einem Bonus zu besänftigen: Denn diese bekommen ein "Überraschungsgeschenk" spendiert, wie Google über den Stadia-Account auf Twitter mitteilte. Sie sollten dieser Tage per Mail eine zweite Einladung vorfinden, diese können sie an einen Freund oder eine Freundin verschicken.Einem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul, doch allzu viel Grund zur Freude werden weder Founder's Edition-Nutzer noch die Beschenkten haben. Denn effektiv handelt es sich beim Buddy Pass um ein kostenloses Probeabo, dessen Ziel es ist, zahlende Kunden für Stadia Pro und auch potenzielle Käufer für die angebotenen Titel im Store zu gewinnen.