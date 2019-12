Borderlands 3: Stadia-Version ist Monate hinter den aktuellen Patches

Stadia ist seit rund einem Monat offiziell verfügbar und dieser Tage hat Google einige neue Spiele nachgereicht , allen voran Borderlands 3. Doch hier leistet sich Google die nächste Peinlichkeit. Denn der Loot-Shooter von Gearbox entspricht dem Patch-Stand von Ende Oktober.

Probleme enden nicht

Auch hier kein 4k60

Geisel des verhassten Epic Games Store

Gearbox

Borderlands 3 ist zweifellos eines der Spiele des Jahres. Das Titel war zum Missfallen vieler PC-Spieler anfangs nur über den von vielen ungeliebten Epic Games Store verfügbar. Nun gibt eine alternative Möglichkeit, denn das Gearbox-Spiel ist nun auch via Stadia zu haben und somit auch am PC spielbar. Doch hier leisten sich Google und/oder Gearbox einen weiteren Fehltritt.Und die Liste an Stadia-Fehltritten wächst und wächst, der Cloud-Gaming-Dienst von Google hat seit dem Start zahlreiche Probleme. Im Fall von Borderlands 3 ist es nun so, dass auf Stadia eine um rund zwei Monate veraltete Version veröffentlicht wurde. Denn was den Patch-Stand betrifft, so wurde auf dem Google-Dienst eine Version von Ende Oktober freigegeben (via Polygon ).Das bedeutet, dass unter anderem die Mayhem 4-Schirigkeitsstufe, zusätzlicher Bank-Platz sowie erweiterte Endgame-Inhalte nicht an Bord sind. Das ist nicht unbedingt die Schuld von Google, denn für das Spiel ist immer noch Gearbox verantwortlich.Das gilt wohl auch für einen weiteren Umstand, der bei Spielern für viel Missfallen sorgt: Denn auf Reddit gibt es mehrfach Beschwerden, dass auch Borderlands 3 das Stadia-Versprechen von einer Auflösung von 4k und einer Framerate von 60fps hält, sondern bei 4k nur mit 30 Bildern pro Sekunde läuft.Google hat im Vorfeld vollmundig versprochen, dass alle Games mit 4k60 laufen werden, inzwischen haben das gleich mehrere prominente Spiele gebrochen. Auch hier schiebt der Suchmaschinenriese die Verantwortung in Richtung der für die Spiele verantwortlichen Entwickler, doch der Image-Schaden ist vor allem für Stadia gewaltig.