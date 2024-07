Xbox goes Mobile: Microsofts neuer App Store kurz vor dem Launch

Microsoft steht offenbar kurz vor der Einführung seines Xbox Mobile Stores. Eine neue Webseite deutet auf einen baldigen Start hin. Der Store soll eine Alternative zum Apple App Store und Google Play Store bieten und Titel wie Candy Crush und Minecraft beinhalten.

Microsoft scheint kurz davorzustehen, seinen lange erwarteten Xbox Mobile Store zu launchen. Wie Windows Central berichtet, wurde eine neue Webseite entdeckt, die auf einen bevorstehenden Start hindeutet. Der Twitter-Nutzer @Klobrille machte als Erster auf diese Seite aufmerksam, die sich an Teilnehmer des Xbox Insider-Programms richtet und ihnen für ihre Unterstützung dankt.Die Pläne für einen mobilen Xbox Store sind nicht neu. Bereits im Dezember 2023 sprach Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, über die Bedeutung des mobilen Marktes für die Xbox-Strategie. Im Mai 2024 konkretisierte dann Xbox-Präsidentin Sarah Bond die Pläne und kündigte den Launch für Juli 2024 an.Obwohl der Juli sich dem Ende zuneigt, gibt es bisher keine offizielle Ankündigung seitens Microsoft. Es ist möglich, dass sich der Start leicht verzögert hat und wir in den kommenden Tagen oder Wochen mit einer offiziellen Mitteilung rechnen können. Die entdeckte Webseite lässt vermuten, dass zunächst Mitglieder des Xbox Insider-Programms Zugang erhalten werden, bevor der Store für alle Nutzer geöffnet wird.Microsoft plant, den Xbox Mobile Store als webbasierte Plattform zu starten. Dies würde es dem Unternehmen ermöglichen, eine Alternative zu den geschlossenen Ökosystemen von Apple und Google anzubieten. Sarah Bond betonte im Mai, dass der Store "auf allen Geräten in allen Ländern zugänglich sein wird, egal was passiert, unabhängig von den Richtlinien der Stores im geschlossenen Ökosystem."Zum Start soll der Xbox Mobile Store zunächst First-Party-Titel von Microsoft anbieten. Dazu gehören populäre Spiele wie Candy Crush von King und Minecraft von Mojang. Eine Öffnung für Spiele von Drittanbietern ist für einen späteren Zeitpunkt geplant. Diese schrittweise Einführung könnte Microsoft helfen, die Plattform zu etablieren und gleichzeitig die Qualität und Sicherheit des Angebots zu gewährleisten.Trotz der nahenden Einführung bleiben viele Fragen offen. Wie wird der Zugang zum Store gestaltet sein? Wie umfangreich wird die initiale Spielebibliothek sein? Wird es eine Integration mit Xbox Game Pass geben? Diese Punkte sind besonders wichtig, um sowohl erfahrene Xbox-Nutzer als auch Casual-Gamer anzusprechen.Die Bedeutung des mobilen Gaming-Marktes für Microsoft wurde in den letzten Jahren immer wieder betont. Es war einer der Gründe für die Übernahme von Activision Blizzard King, die Microsoft Zugang zu erfolgreichen mobilen Franchises wie Candy Crush, Call of Duty Mobile und Diablo Immortal verschaffte.Aber Microsoft hat auch eigene mobile Entwicklungskapazitäten. So arbeitet etwa das kürzlich gewerkschaftlich organisierte mobile Team von Bethesda Game Studios an The Elder Scrolls: Castles. Dies zeigt, dass Microsoft langfristig plant, sein Angebot im mobilen Bereich auszubauen.Der Xbox Mobile Store könnte mehr als nur ein App-Store werden. Es ist wahrscheinlich, dass er zu einem zentralen Hub für das gesamte mobile Xbox-Erlebnis wird, einschließlich Spielebibliothek, Benutzeridentität, Achievements und mehr.Mit dem Start des Xbox Mobile Stores würde Microsoft einen wichtigen Schritt in Richtung einer plattformübergreifenden Gaming-Strategie machen. Es bleibt abzuwarten, wie das Angebot von den Nutzern angenommen wird und wie es sich im Vergleich zu etablierten App-Stores positionieren kann.