Cloud-Gaming im Fokus: Xbox Game Pass steht vor großem Umbruch

Microsoft plant offenbar, das Xbox Game Pass-Angebot zu erweitern. Ein reines Cloud-Gaming-Abo und die Rückkehr des Familien-Plans stehen zur Debatte. Doch der Weg zu mehr Wachstum ist steinig - und nicht ohne Kritik an der bei Spielern beliebten Gaming-Flatrate.

Wachstumskurs mit Hindernissen

Microsoft stellt die neuen Xbox Series S/X-Varianten vor

Cloud-only als Türöffner

Rückkehr des Familien-Plans?

Werbefinanziertes Modell noch Zukunftsmusik

Kritik von Wettbewerbshütern

Herausforderungen bleiben

Microsoft sucht nach neuen Wegen, um das Wachstum des Xbox Game Pass anzukurbeln. Wie Windows Central unter Berufung auf interne Quellen berichtet, erwägt der Konzern mehrere neue Abo-Optionen für seinen Spiele-Flatrate-Dienst. Im Gespräch sind demnach ein reines Cloud-Gaming-Angebot sowie die Neuauflage des Familien-Abos.Damit reagiert Microsoft offenbar auf die jüngsten Herausforderungen beim Ausbau der Spiele-Flatrate. Zwar hat der Dienst weltweit mittlerweile rund 34 Millionen Abonnenten, doch das Wachstum verläuft langsamer als erhofft. Bran­chen­ana­lys­ten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2025 auf 5,5 Milliarden Dollar steigen wird. Dennoch sucht Microsoft nach Wegen, neue Nutzergruppen zu erschließen.Ein Hauptproblem: Der klassische Konsolenmarkt stagniert seit Jahren. Die Zahl der Spieler, die bereit sind, mehrere hundert Euro für eine Heimkonsole aus­zu­ge­ben, wächst kaum noch. Daher rückt das Cloud-Gaming in den Fokus, um neue Zielgruppen zu erreichen.Ein eigenständiges Cloud-Gaming-Abo könnte hier als Türöffner dienen. Bislang ist der Zugang zu Microsofts Cloud-Gaming-Dienst an das teure Xbox Game Pass Ultimate-Abo gekoppelt. Ein günstigeres Cloud-only-Angebot könnte die Ein­stiegs­hür­de senken - gerade für Nutzer, die keine Xbox-Konsole besitzen oder in Ländern leben, wo diese nicht offiziell verkauft wird.Allerdings ist das Cloud-Gaming für Microsoft eine teure Angelegenheit. Microsoft muss die benötigte Hardware komplett selbst be­reit­stel­len. Zudem fallen hohe Stromkosten für den Betrieb der Server an. Ein günstiges Cloud-Abo dürfte daher anfangs ein Zuschussgeschäft sein. Microsoft scheint aber bereit, diese Investition zu tätigen, um langfristig neue Nutzer zu gewinnen.Eine weitere Option, die Microsoft laut Windows Central erwägt, ist die Rückkehr des Familien-Abos für den Xbox Game Pass. Ein erster Test in ausgewählten Märkten wurde 2023 noch eingestellt. Offenbar hielten viele Publisher das Angebot für zu großzügig: Fünf Nutzer konnten sich für nur 24,99 Dollar einen Game Pass Ultimate-Zugang teilen.Ein überarbeiteter Familien-Plan könnte nun einen neuen Anlauf nehmen. Er würde es Microsoft ermöglichen, ganze Haushalte auf einen Schlag für den Dienst zu gewinnen. Gerade für Eltern wäre es attraktiv, nicht für jedes Kind ein separates Abo abschließen zu müssen. Allerdings müsste Microsoft beim Preis wohl Zugeständnisse an die Publisher machen.Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime Video setzen zunehmend auch auf werbefinanzierte Versionen. Für den Xbox Game Pass scheint ein solches Modell derzeit aber noch nicht konkret geplant zu sein. Die hohen Kosten für die Server-Infrastruktur lassen sich wohl kaum allein durch Werbeeinnahmen decken - wenn dann nur zusätzlich.Stattdessen setzt Microsoft verstärkt darauf, Nutzer zum Kauf von Ingame-Inhalten zu animieren. Gerade Free-to-Play-Titel wie Fortnite generieren so enorme Umsätze. Bislang ist das Potenzial im Game Pass aber begrenzt, da viele Plattformen wie Google Play oder der Apples App Store In-App-Käufe blockieren.Neue Partnerschaften wie mit Amazon für den Fire TV könnten hier Abhilfe schaffen. Sie erlauben es Microsoft, Nutzer auch außerhalb der Konsolen-Welt zu monetarisieren. Zudem plant Microsoft, es Spielern zu ermöglichen, hunderte digital gekaufte Spiele aus der eigenen Bibliothek per Cloud-Gaming zu nutzen.Die jüngsten Änderungen am Game Pass-Modell haben unterdessen die US-Wettbewerbsbehörde FTC auf den Plan gerufen . Sie wirft Microsoft in einer Klageschrift aggressives Marktverhalten vor. Durch die Abschaffung des günstigeren Console Game Pass und die Einführung des abgespeckten Game Pass Standard würden Verbraucher benachteiligt.Die FTC sieht darin eine Bestätigung ihrer Bedenken bezüglich der Activision-Blizzard-Übernahme . Microsoft übe nun Marktmacht aus, um höhere Preise durchzusetzen und Leistungen zu beschneiden. Zudem kritisiert die Behörde den Stellenabbau nach der Übernahme als Zeichen geringerer Investitionen in Qualität und Produktion.Es bleibt abzuwarten, wie das zuständige Berufungsgericht die Vorwürfe bewertet. Das Urteil könnte weitreichende Folgen für zukünftige Übernahmen in der Gaming-Branche haben.Trotz aller Expansionspläne steht Microsoft vor großen Herausforderungen. Der Konzern muss die Balance finden zwischen dem Wachstum von Game Pass, der Zufriedenheit bestehender Nutzer und den Interessen der Publisher. Auch technisch gibt es noch Hürden: Die Bildqualität des Cloud-Gamings ist auf großen TV-Geräten oft noch unbefriedigend.Zudem sorgt die Öffnung ehemaliger Exklusivtitel wie Sea of Thieves für andere Plattformen für Verunsicherung bei Xbox-Fans. Gleichzeitig hat der Game Pass bislang keinen Fuß in das lukrative Segment der "Gacha"-Spiele wie Genshin Impact bekommen.Die nächsten Monate werden zeigen, ob Microsoft den richtigen Weg findet, um Game Pass auf die nächste Stufe zu heben. Mit dem Launch von Call of Duty Black Ops 6 im Game Pass Ultimate später im Jahr steht zumindest schon ein potenzieller Wachstumstreiber in den Startlöchern.