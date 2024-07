Das digitale Kapitel der Xbox 360 endet : Microsoft schließt den Xbox-Store nach fast zwei Jahrzehnten. Für Gamer bedeutet dies das Ende einer Ära - aber auch die letzte Chance, digitale Schätze zu sichern. Welche Möglichkeiten jetzt für die Community noch bleiben.

Der Pionier des digitalen Konsolenhandels

Auswirkungen für Spieler

Keine neuen Käufe: Ab sofort können keine neuen Spiele, DLCs oder andere Inhalte mehr über den Xbox 360 Store erworben werden.

Ab sofort können keine neuen Spiele, DLCs oder andere Inhalte mehr über den Xbox 360 Store erworben werden. Bestehende Bibliothek bleibt erhalten: Bereits gekaufte Inhalte können weiterhin heruntergeladen und genutzt werden.

Bereits gekaufte Inhalte können weiterhin heruntergeladen und genutzt werden. Multiplayer und Cloud-Saves: Diese Funktionen bleiben laut Microsoft vorerst bestehen.

Diese Funktionen bleiben laut Microsoft vorerst bestehen. Filme und TV-Inhalte: Diese können nicht mehr über die Xbox 360 abgespielt werden, sind aber auf neueren Xbox-Konsolen und Windows-PCs weiterhin verfügbar.

Der letzte Ausverkauf

Die Xbox 360: Ein Blick zurück

Über 84 Millionen verkaufte Einheiten weltweit

Mehr als 78 Milliarden Spielstunden wurden auf der Konsole verbracht

25 Milliarden Stunden Nutzung von Anwendungen, hauptsächlich für Filme und Videos

Blick in die Zukunft

Zusammenfassung Microsoft schließt den Xbox 360 Store nach fast 19 Jahren

Keine neuen Käufe im Xbox 360 Store ab sofort möglich

Bestehende Inhalte bleiben für Nutzer weiterhin zugänglich

Multiplayer und Cloud-Saves werden weiterhin unterstützt

Filme und TV-Inhalte nicht mehr auf der Xbox 360 abspielbar

Große Rabattaktion vor Schließung mit bis zu 90% Nachlass

Schließung könnte Wert physischer Xbox 360-Spiele steigern

Am heutigen 29. Juli 2024 wird Microsoft den digitalen Marktplatz für die Xbox 360 endgültig schließen. Nach knapp 19 Jahren endet damit die Ära des ersten digitalen Konsolen-Stores. Für viele Gamer bedeutet dies nicht nur einen nostalgischen Moment, sondern auch handfeste Konsequenzen.Der Xbox 360 Store, der 2005 unter dem Namen "Xbox Live Marktplatz" startete, war seiner Zeit weit voraus. Er ermöglichte es, Spiele, Er­wei­te­run­gen (DLCs) und andere digitale Inhalte auf ihre Konsole herunterzuladen - ein Konzept, das heute selbstverständlich erscheint, damals aber revolutionär war.Interessantes Detail am Rande: Bis Herbst 2013 nutzte Microsoft ein eigenes Währungssystem namens "Microsoft Points" für den Store. Diese Punkte konnten Spieler auch via PayPal oder Guthabenkarten erwerben - eine clevere Strategie, um auch Nutzern ohne Kreditkarte den Zugang zum Markt zu ermöglichen.Mit der Schließung des Stores ergeben sich für Xbox 360-Besitzer einige Änderungen:Besonders betroffen sind Spieler, die ausschließlich eine Xbox 360 besitzen. Für sie bedeutet das Aus des Stores, dass über 200 Spiele nicht mehr erworben werden können. Darunter befinden sich viele Indie-Titel und kleinere Produktionen, die exklusiv digital vertrieben wurden und nun möglicherweise für immer verschwinden.Microsoft hat in den letzten Wochen vor der Store-Schließung eine große Rabattaktion gestartet. Über 150 Spiele, die nicht abwärtskompatibel sind, wurden mit Rabatten von bis zu 90 Prozent angeboten. Diese Aktion bot Spielern die letzte Gelegenheit, ihre digitale Sammlung zu erweitern und Titel zu sichern, die möglicherweise nie wieder offiziell erhältlich sein werden.Für Sammler und Enthusiasten könnte die Schließung des Stores den Wert physischer Xbox 360-Spiele steigern, insbesondere für Titel, die nicht auf neueren Konsolen verfügbar sind.Die Schließung des Stores markiert das Ende einer bedeutenden Ära in der Spielegeschichte. Die Xbox 360, die von 2005 bis 2016 produziert wurde, war nicht nur Microsofts erfolgreichste Konsole, sondern auch ein Meilenstein in der Gaming-Industrie:Die Xbox 360 führte viele Innovationen ein, die heute Standard sind, wie Achievement-Systeme und eine tiefe Integration von Online-Diensten. Sie war auch die erste Konsole, die Streaming-Dienste wie Netflix anbot.Obwohl der Store nun geschlossen ist, bedeutet dies nicht das vollständige Ende der Xbox 360. Microsoft hat versichert, dass bestehende Dienste wie Cloud-Speicher und Multiplayer-Funktionen vorerst weiter unterstützt werden. Allerdings bleibt unklar, wie lange diese Unterstützung andauern wird.Viele Xbox 360-Spiele sind dank Abwärtskompatibilität auch auf neueren Xbox-Konsolen spielbar. Microsoft hat in den letzten Jahren viel Arbeit in dieses Feature gesteckt, um das Erbe der Xbox 360 zu bewahren. Dennoch bleiben einige Titel exklusiv auf der alten Hardware spielbar.Mit der Schließung des Xbox 360 Stores geht zweifellos ein Stück Gaming-Geschichte zu Ende. Es erinnert uns daran, wie schnell sich die Technologie entwickelt und wie wichtig es ist, digitale Inhalte zu bewahren. Gleichzeitig markiert es einen Wendepunkt in der Art und Weise, wie wir Spiele kaufen und konsumieren - von physischen Datenträgern über digitale Downloads bis hin zu modernen Streaming-Diensten.