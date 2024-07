Es ist soweit! COD: Modern Warfare III ab morgen im Xbox Game Pass

Microsoft bringt Call of Duty: Modern Warfare III in den Xbox Game Pass . Der Shooter von 2023 wird ab dem 24. Juli für Abonnenten verfügbar sein. Es ist der erste Call of Duty-Titel im Abo-Service seit der Activision-Übernahme durch Microsoft.

Activision

Microsoft verkündet Aufnahme in Game Pass

Preiserhöhungen und neue Abo-Modelle

Zukunft von Call of Duty im Game Pass

Mögliche Marktauswirkungen

Zusammenfassung Modern Warfare III ab 24. Juli im Xbox Game Pass verfügbar

Erster CoD-Titel im Game Pass seit Microsofts Activision-Übernahme

Shooter ist Fortsetzung des 2022er Reboots von Modern Warfare II

Ab 12. September Preiserhöhung des Xbox Game Pass

Neue günstigere "Standard"-Option ohne Day-One-Zugriff geplant

Nächster CoD-Teil, Black Ops 6, direkt beim Launch im Game Pass

Mögliche Aufnahme weiterer Activision-Spiele wie Crash Bandicoot

Microsoft nimmt den Ego-Shooter Call of Duty: Modern Warfare III endlich in den Xbox Game Pass auf. Um kurz nach 18 Uhr deutscher Zeit postete der offizielle X-Account des Spiele-Abos, dass der Titel ab morgen im Katalog enthalten ist. Modern Warfare III ist damit der erste Call of Duty-Titel, der seit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in den Game Pass aufgenommen wird.Lange Zeit war unklar, wann und ob ältere Call of Duty-Spiele in den Game Pass kommen würden. Nun hat Microsoft mit dem erst im November 2023 erschienenen Modern Warfare III den Anfang gemacht. Der Shooter ist die Fortsetzung des 2022er Reboots von Modern Warfare II und nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Titel von 2009.Die Aufnahme von Modern Warfare III in den Game Pass erfolgt zu einem interessanten Zeitpunkt. Erst kürzlich hatte Microsoft Preiserhöhungen für seine Abo-Dienste angekündigt. Ab dem 12. September steigt der Preis für den Xbox Game Pass Ultimate von 14,99 Euro auf 17,99 Euro pro Monat. Auch der PC Game Pass wird teurer und kostet künftig 9,99 Euro statt 11,99 Euro monatlich.Zusätzlich wird es bald eine neue "Standard"-Option für Mitglieder geben. Diese soll günstiger sein, bietet aber keinen Zugang zu Neuerscheinungen am Tag der Veröffentlichung. Die Aufnahme eines großen Titels wie Modern Warfare III könnte die Preiserhöhungen für viele Abonnenten erträglicher machen.Für die Zukunft hat Microsoft bereits weitere Pläne für die Call of Duty-Reihe kommuniziert. So soll der nächste Teil der Serie, Call of Duty: Black Ops 6, direkt zum Release im Game Pass verfügbar sein. Allerdings werden nur Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate oder des PC Game Pass Zugriff auf den Titel haben. Neue Mitglieder des günstigeren "Standard"-Abos müssen, wie gerade erwähnt, auf Day-One-Zugänge verzichten.Es bleibt abzuwarten, ob und wann weitere ältere Call of Duty-Titel in den Game Pass aufgenommen werden. Gerüchten zufolge könnten auch andere Activision-Spiele wie die Crash Bandicoot N.Sane Trilogy bald im Abo-Service landen.Die Aufnahme von Call of Duty in den Game Pass könnte Auswirkungen auf den Spielemarkt haben. Die Reihe gehört zu den meistverkauften Videospielreihen weltweit und hat eine große Fangemeinde. Die Verfügbarkeit im Abo-Modell könnte neue Spieler anlocken und den Game Pass für viele Konsumenten attraktiver machen.Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie sich dieser Schritt auf die Verkaufszahlen der Call of Duty-Spiele auswirken wird. Laut Daten aus Großbritannien lagen die Verkäufe von Modern Warfare III in den ersten drei Wochen nach dem Launch etwa 38% unter denen des Vorgängers Modern Warfare II. Möglicherweise setzt Microsoft darauf, durch Mikrotransaktionen und DLCs innerhalb der Spiele zusätzliche Einnahmen zu generieren.