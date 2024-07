Apples blinder Fleck: Der vernachlässigte Kampf gegen Kindesmissbrauch

Apple in der Kritik: Der Technologieriese meldet weltweit weniger Fälle von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger, als allein in Groß­bri­tan­nien auf seinen Diensten entdeckt wurden. Das wirft Fragen auf.

Besorgniserregende Differenz

Es gibt eine beunruhigende Diskrepanz zwischen der Anzahl der Straftaten im Zusammenhang mit Missbrauchsdarstellungen, die auf Apples Diensten stattfinden, und der fast vernachlässigbaren Anzahl globaler Meldungen von missbräuchlichen Inhalten, die sie an die Behörden weiterleiten.

Apples umstrittener Kurs beim Schutz von Kindern

Apple erkennt missbräuchliche Inhalte in der Mehrheit seiner Umgebungen überhaupt nicht. Sie melden eindeutig zu wenig und haben nicht in Teams investiert, die sich um die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit ihrer Plattformen kümmern. Sarah Gardner, Gründerin der Kinderschutzorganisation Heat Initiative

Neue Risiken durch künstliche Intelligenz

Der Wettlauf um die Einführung von Apple AI ist be­sorg­nis­er­regend, wenn durch KI erzeugte Miss­brauchs­dar­stell­ungen Kinder gefährden und die Fähigkeit der Polizei beeinträchtigen, junge Opfer zu schützen. Richard Collard, Leiter einer Abteilung für Online-Kindersicherheit

Situation in Deutschland

Herausforderungen für Strafverfolgung und Prävention

Apples Verantwortung und mögliche Lösungsansätze

Wie können Tech-Unternehmen effektiv gegen Kindesmissbrauch vorgehen, ohne die Privatsphäre ihrer Nutzer zu gefährden?

Und wie lässt sich der rasante technologische Fortschritt, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, mit dem Schutz der Schwächsten in unserer Gesellschaft in Einklang bringen?

Ein Bericht der britischen Zeitung The Guardian deckt eine beunruhigende Diskrepanz bei der Bekämpfung von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs auf Apple-Plattformen auf.Daten der britischen Kinderschutzorganisation National Society for the Prevention of Cruelty to Children zeigen, dass in nur einem Jahr allein in England und Wales mehr Fälle von ausbeuterischem Material auf Apple-Diensten wie iCloud, iMessage und FaceTime entdeckt wurden, als das Unternehmen weltweit gemeldet hat.Konkret wurden 337 Straftaten im Zusammenhang mit Miss­brauchs­abb­ildung­en auf Apple-Plattformen in England und Wales registriert. Im Gegensatz dazu meldete Apple weltweit nur 267 Verdachtsfälle an das National Center for Missing & Exploited Children in den USA.Diese Enthüllung legt nahe, dass Apples Meldeverfahren möglicherweise nur einen Bruchteil der tatsächlichen Vorfälle auf seinen Plattformen erfasst, was ernsthafte Fragen zur Wirksamkeit seiner Schutzmaßnahmen aufwirft.Die vom Guardian veröffentlichten Zahlen stehen in krassem Gegensatz zu den Meldungen anderer Tech-Konzerne. Google beispielsweise berichtete über 1,47 Millionen Fälle, während Meta, zu dem unter anderem Facebook und Instagram gehören, sogar mehr als 30,6 Millionen Verdachtsfälle meldete.Richard Collard, Leiter der Abteilung für Online-Kindersicherheit bei der britischen Kinderschutzorganisation, kritisiert:Die Vorwürfe werfen ein Schlaglicht auf Apples kontroverse Haltung zur Bekämpfung von ausbeuterischem Material. Ende 2022 stoppte das Unternehmen Pläne zur Einführung eines iCloud-Foto-Scanning-Tools namens neuralMatch. Dieses hätte Bilder vor dem Upload in den Online-Speicher mit einer Datenbank bekannter Darstellungen von Kindesmissbrauch verglichen.Apple begründete die Entscheidung damit, einen Weg zu wählen, der "die Sicherheit und Privatsphäre [seiner] Nutzer priorisiert". Doch Kinderschutzorganisationen kritisierten den Rückzug scharf.Die Ankündigung Apples, ein eigenes KI-System namens Apple Intelligence einzuführen, sorgt bei Kinderschutzexperten für zusätzliche Beunruhigung. Sie befürchten, dass die Verbreitung von durch künstliche Intelligenz erzeugten Missbrauchsdarstellungen zunehmen könnte.Das National Center for Missing & Exploited Children in den USA berichtet bereits von einem Anstieg solcher Fälle: 2023 gingen mehr als 4.700 Meldungen zu KI-generiertem ausbeuterischem Material ein. Da diese KI-Modelle oft mit "echten" Missbrauchsbildern trainiert wurden, tragen sie zur weiteren Schädigung der Betroffenen bei. Collard warnt:Obwohl die Daten aus Großbritannien stammen, ist davon auszugehen, dass die Situation in Deutschland ähnlich ist. Das Bundeskriminalamt (BKA) verzeichnete in den letzten Jahren einen stetigen Anstieg von Fällen sexuellen Kindes­miss­brau­chs und der Verbreitung von Darstellungen solchen Missbrauchs.2022 wurden laut polizeilicher Kriminalstatistik 15.507 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch in Deutschland erfasst, ein Anstieg um 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Die Dunkelziffer dürfte jedoch weitaus höher liegen. Experten gehen davon aus, dass viele Fälle nicht erkannt oder gemeldet werden. Die Problematik der durch künstliche Intelligenz erzeugten Inhalte verschärft die Situation zusätzlich, da diese oft schwerer zu erkennen und zu verfolgen sind.Die zunehmende Verbreitung von KI-generiertem, ausbeuterischem Material stellt Strafverfolgungsbehörden vor neue Herausforderungen. Einerseits wird es schwieriger, zwischen "echten" und KI-generierten Bildern zu unterscheiden, was die Ermittlungsarbeit erschwert. Andererseits können KI-Technologien auch von Tätern genutzt werden, um ihre Spuren zu verwischen oder neue Missbrauchsinhalte zu erstellen.Präventionsexperten betonen die Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche frühzeitig über die Gefahren im Internet aufzuklären und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, um sich zu schützen. Gleichzeitig müssen Eltern und Pädagogen sensibilisiert und geschult werden, um Anzeichen von Missbrauch frühzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren.Apple selbst äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen. Stattdessen verwies das Unternehmen auf frühere Stellungnahmen, in denen es die Priorisierung der Nutzersicherheit und -privatsphäre betonte. Kritiker argumentieren jedoch, dass der Schutz von Kindern vor Missbrauch und Ausbeutung eine ebenso hohe Priorität haben sollte.Mögliche Lösungsansätze könnten eine Kombination aus technischen Maßnahmen, verstärkter Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Kinderschutzorganisationen sowie erhöhten Investitionen in Teams sein, die sich um die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit der Plattformen kümmern.Einige Experten schlagen vor, dass Apple - ähnlich wie andere Tech-Unternehmen - proaktivere Schritte unternehmen könnte, um ausbeuterisches Material auf seinen Plattformen zu erkennen und zu melden, ohne dabei die Privatsphäre seiner Nutzer zu gefährden.Die Debatte über Apples Umgang wirft grundlegende Fragen auf:Klar ist: Die Herausforderungen werden mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Technologien weiter wachsen. Es liegt an Unternehmen wie Apple, Regu­lier­ungs­behörden und der Gesellschaft als Ganzes, Lösungen zu finden, die sowohl den Schutz von Kindern als auch die Privatsphäre der Nutzer gewährleisten.