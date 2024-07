Microsoft zieht Fix für Outlook-ics.-Bug wieder zurück

Microsoft hatte vor ein paar Tagen eine Lösung für ein Problem beim Im­port beziehungsweise beim Öffnen von .ics-Dateien in Outlook an­ge­kün­digt. Ein Bugfix-Update befand sich bereits im Test, soll nun aber auf­grund von weiteren Schwierigkeiten zurückgezogen worden sein.

Weitere Untersuchung startet

Zusammenfassung Microsoft zog ein Bugfix-Update für Outlook zurück

Probleme beim Import von .ics-Dateien durch Sicherheitsupdate

Update seit Anfang April getestet, am 23. April zurückgezogen

Outlook-Team erkannte, dass das Update nicht zielführend war

Korrekturen wurden deaktiviert und sollen überarbeitet werden

Microsoft warnt vor Deaktivierung des Sicherheitshinweises

Sicherheitslücke ermöglichte Malware-Einschleusung durch Einladungen

Das berichtet das Online-Magazin Golem und bezieht sich dabei auf eine Meldung vom Microsoft Support. Die Fehlerbehebung wurde seit Anfang April getestet. Am 23. April hat Microsoft dann schließlich den Artikel zu dem Bug aktualisiert und eine weitere Untersuchung des Fehlers angekündigt.Das Outlook-Team hat demnach festgestellt, dass das Update nicht wie gewünscht zielführend war und hat die enthaltenen Änderungen daher wieder deaktiviert.In dem Informations-Artikel heißt es:"Das Outlook-Team hat beim Testen in den Insider-Kanälen Probleme mit der Korrektur festgestellt. Derzeit wurde die Korrektur deaktiviert und wird nach einigen Änderungen wieder aktiviert. Wir werden dieses Thema aktualisieren, sobald die Korrektur wieder zum Testen verfügbar ist. Wenn Sie in der Zwischenzeit den Sicherheitshinweis vorübergehend deaktivieren möchten, können Sie den unten stehenden Registrierungsschlüssel verwenden. Wenn Sie sich für die Verwendung des Registrierungsschlüssels entscheiden, beachten Sie bitte, dass er die Sicherheitshinweise für alle Dateitypen und nicht nur für die ICS-Dateien deaktiviert."Weitere Informationen dazu werden in einem anderen Support-Artikel aufgeführt . Auslöser für die Probleme beim Import der Kalender .ics-Dateien ist eine Sicherheits­änderung, die bereits im Dezember eingeführt wurde. Damals hatte Microsoft eine schwerwiegende Sicherheits­lücke geschlossen, die es Angreifern unter Umständen ermöglichen konnte, über versendete Kalender­einladungen Malware einzuschleusen.Daher wird die Deaktivierung des Updates, das den Bug einführte, nicht empfohlen.