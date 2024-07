Tesla könnte seinen humanoiden Roboter bereits 2025 verkaufen

Tesla steckt derzeit in einer Krise, das werden selbst die größten Fans des Unternehmens und von Elon Musk nicht leugnen können. Der Tesla-Chef versucht nun alles, um die Anleger bei Laune zu halten, auch wenn man so manches getrost als Luftnummer bezeichnen kann.

Elon Musk hat große Pläne mit Optimus

Verkauf bereits 2025?

Zusammenfassung Tesla steckt in einer Krise

Elon Musk versucht, Anleger bei Laune zu halten

Vorstellung des humanoiden Roboters Optimus vor drei Jahren durch Musk

Optimus soll unsichere und repetitive Aufgaben übernehmen, kostet ca 20.000 Dollar

Zweite Version von Optimus ist leichter und technisch verbessert

Elon Musk behauptet, Optimus werde den langfristigen Wert Teslas maßgeblich prägen

Musk plant, Optimus Ende des Jahres in Tesla-Fabriken einzusetzen

Verkauf des Roboters an externe Kunden könnte laut Musk nächstes Jahr beginnen

Musk ist bekannt für großspurige Ankündigungen ohne Einhaltung seiner Versprechen

Tesla-Chef Elon Musk hat vor knapp drei Jahren den ersten humanoiden Roboter des Elektroautobauers vorgestellt und angekündigt, dass man große Pläne damit hat. Schon bald, so Musk damals, werde dieser den Menschen viele "unsichere, sich wiederholende oder langweilige Aufgaben" abnehmen. Kosten soll dieser laut ersten Aussagen etwa 20.000 Dollar. Mittlerweile hat Tesla auch eine zweite Version von Optimus vorgestellt, diese ist leichter sowie besser und bietet auch verbesserte Sensoren.Und auch wenn die Werbevideos von Tesla vielversprechend aussehen, so kann und muss man einigermaßen große Zweifel haben, ob Optimus tatsächlich schon so weit ist. Das interessiert Elon Musk natürlich nicht im Geringsten, dieser hat bereits zuvor davon gesprochen, dass das "Optimus-Zeug extrem unterschätzt" sei und auch dass die Nachfrage nach dem Roboter bei zehn bis 20 Milliarden Stück liegen könnte. Der Tesla-Chef rechnet sogar damit, dass er zuversichtlich sei bzw. voraussagen könne, dass der Roboter "einen Großteil des langfristigen Wertes von Tesla ausmachen wird".Die mehr als enttäuschenden Quartalsergebnisse von Tesla nahm der CEO nun zum Anlass, ein Update zum geplanten Rollout von Optimus zu geben. Wie Electrek berichtet, soll Optimus laut Musk bereits im Labor Arbeiten wie in einer Fabrik simulieren, er meinte, dass der Roboter bereits Ende dieses Jahres produktiv in Gigafactorys zum Einsatz kommen wird.Mehr als das: Musk ist überzeugt, dass Tesla den Roboter bereits im nächsten Jahr an externe Kunden verkaufen könnte. Das klingt allerdings extrem optimistisch und die Erfahrung zeigt, dass Musk gerne ankündigt, aber selten seine Versprechen hält. Das vielleicht beste Beispiel ist sein alljährliches Versprechen, dass vollständige Autonomie bei Teslas "nächstes Jahr" kommen wird - das macht er seit nunmehr fast elf Jahren.