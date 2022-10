Optimus: Tesla zeigt Prototyp & nennt Preis für humanoiden Roboter

Schon im vergangenen Jahr hat Tesla angekündigt, einen humanoiden Roboter auf den Markt zu bringen. Nun hat Elon Musk einen Prototyp des Optimus genannten Modells präsentiert. Der Tesla-Bot nutzt KI und soll in den nächsten Jahren für weniger als 20.000 Dollar erhältlich sein.

Roboter greift auf Autopilot-System zurück

Tesla

Das Unternehmen hat seinen Roboter Optimus im Rahmen des "Tesla AI Day 2022" in Kalifornien gezeigt. Auf dem Event waren zwei verschiedene Prototypen zu sehen. Während eine Version bereits dazu in der Lage ist, eigenständig zu laufen und seine Arme sowie Hände zu bewegen, soll der zweite Prototyp näher an die geplante finale Variante herankommen. Obwohl der Roboter ein futuristisches Design mit sich bringt, musste er bei der Präsentation noch auf die Bühne getragen werden. Er soll in einigen Wochen ohne Hilfe gehen können.Der Optimus-Prototyp wiegt aktuell etwa 73 Kilogramm. Später soll der Roboter millionenfach produziert werden können. Tesla verwendet seine Autopilot-Software, damit Optimus seine Umgebung erfassen kann. Das Fahrassistenzsystem kommt in den Autos des Unternehmens zum Einsatz und soll die Tesla-Modelle bald auch im Stadtverkehr steuern können. Optimus soll immer mehr Aufgaben übernehmen können und sich damit in verschiedenen Bereichen einsetzen lassen.Tesla ist nicht der einzige Hersteller, der humanoide Roboter entwickelt. So arbeitet Boston Dynamics an Modellen, die tanzen, rennen und springen können. Obwohl die Roboter an sich fortschrittlicher seien, würde ihnen laut Elon Musk eine gewisse Intelligenz fehlen. Die verfügbaren Produkte seien teuer und können sich nicht eigenständig bewegen. Zukünftig soll Optimus nicht nur bei Tesla aushelfen, sondern auch an beliebige Kunden verkauft werden. Der Roboter soll weniger als 20.000 Dollar kosten und in drei bis fünf Jahren erscheinen.