Clockwork Revolution: Steampunk-Action im BioShock-Infinite-Stil

Offiziell wird Clockwork Revolution folgendermaßen beschrieben:

Wer den Trailer von Clockwork Revolution zum ersten Mal sieht und nicht weiß, welches Studio hierfür verantwortlich ist, der könnte glauben, dass hier die Dishonored-Macher Arkane oder auch das BioShock Infinite-Studio Irrational Games am Werk sind. Doch weit gefehlt, Clockwork Revolution entsteht bei Brian Fargos inXile Entertainment.Das liegt natürlich daran, dass inXile Entertainment für Clockwork Revolution den sogenannten Steampunk-Stil aufgreift, dieser verknüpft die Science-Fiction mit dem viktorianischen Zeitalter. Die Ähnlichkeit zu BioShock Infinite ist dennoch erstaunlich, man muss hier zweimal hinsehen, um zu erkennen, dass die beiden Titel nichts miteinander zu tun haben.Das verantwortliche Studio inXile ist auch bisher nicht unbedingt durch Games dieser Art aufgefallen, zuletzt veröffentlichte man mit Wasteland 3 ein Rollenspiel mit rundenbasiertem Kampf. Clockwork Revolution hingegen ist ein Titel, der Rollenspiel- und Shooter-Elemente in sich vereint."Clockwork Revolution ist ein zeitveränderndes Steampunk-First-Person-RPG. Nachdem du über eine unglaubliche Erfindung gestolpert bist, die es dir ermöglicht, in die Vergangenheit zu reisen, entdeckst du, dass die Stadt, die du dein Zuhause nennst - die pulsierende dampfbetriebene Metropole Avalon - sorgfältig durch die Veränderung historischer Ereignisse erschaffen wurde."Weiter heißt es: "Indem du zu Schlüsselmomenten zurückreist, haben deine Interaktionen und Entscheidungen einen Schmetterlingseffekt auf die tiefgründige, erzählerische Welt und die Charaktere von Avalon, wodurch sie sich verändern und auf eine noch nie dagewesene Weise reagieren."Weitere Details verrät inXile-Gründer und -Chef Brian Fargo in einem Blogbeitrag und schreibt dort: "Es ist ein fantastisches First-Person-Action-RPG mit dynamischen Kämpfen, die die Zeit verändern, tiefgreifenden, miteinander verbundenen Rollenspielsystemen und der Möglichkeit, deinen eigenen, einzigartigen Charakter von Grund auf zu erstellen."