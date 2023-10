Microsoft zeigt spektakuläres 4K-Video der Xbox-"Kugel-Werbung"

The Sphere-Spektakel in Las Vegas

Auch Sony wirbt dort

Wer dieser Tage nach Las Vegas kommt, der wird dort vor allem einen Namen hören, nämlich The Sphere. So heißt nämlich die neueste Attraktion der Zockermetropole. Dabei handelt es sich um eine überdimensionale Kugel mit einem Durchmesser von 157 Metern, die innen und außen als gewaltiges Display genutzt werden kann.Wir haben bereits vor einigen Tagen berichtet, dass Microsoft die faszinierende Multimedia-Kugel als Werbefläche gebucht und genutzt hat , von dem Spektakel (wobei so ziemlich alles, das auf oder in The Sphere zu sehen ist, mit diesem Wort umschrieben werden kann) gab es aber bisher nur Aufnahmen von Besuchern bzw. externen Beobachtern.Nun hat der Redmonder Konzern aber selbst ein Video des Sphere-"Auftritts" veröffentlicht, unter dem Titel " Xbox Series X|S - Sphere - Power Your Dreams" kann man auf YouTube auch eine 4K-Version des bildgewaltigen und ungewöhnlichen Werbespots sehen. Das ist zweifellos sehenswert und die meisten wünschen sich wohl, dass sie das Ganze live und vor Ort hätten sehen können. The Verge hat zu der Aktion auch einige zusätzliche Informationen aufgetrieben: Demnach hat The Sphere sage und schreibe 2,3 Milliarden Dollar gekostet, entsprechend kostspielig ist es auch, dort zu werben. Denn Microsoft hat sich den Spaß 450.000 Dollar kosten lassen, wie aus einem Leak der Preise für diese Art der Werbung durchgesickert ist.So viel Geld hat übrigens wohl auch Sony an die Betreiber bzw. Besitzer von The Sphere überwiesen: Denn der PlayStation 5-Hersteller hat ebenfalls eine "Kugel-Reklame" gebucht, einen Tag nach Microsoft warben die PS5-Macher auf The Sphere für das kürzlich erschienene Spiel Marvel's Spider-Man 2.Man kann also jedem Las-Vegas-Besucher einen Abstecher zur Riesenkugel empfehlen. Derzeit ist dort vor allem der 18K-Film Darren "Aronofsky's Postcard From Earth" zu sehen. Tickets dafür sind allerdings nicht gerade günstig, die billigsten Plätze sind für 89 Dollar zu bekommen.