Meta bringt Xbox Game-Streaming auf seine Quest VR-Headsets

Microsoft hat eine weitere Plattform mit dem Xbox Game Pass erschlossen. Per Game Streaming können viele Spiele aus dem Abonnement-Angebot der Redmonder ab sofort auch auf den Virtual-Reality-Headsets der Meta Quest-Serie genutzt werden.

Xbox Cloud Gaming auf virtuellem 2D-Bildschirm

Unterstützung für Cloud-Gaming wächst

Unterstützt werden Meta Quest 2, 3 und Pro

Spiele erscheinen als 2D-Bildschirm im VR-Raum

Xbox Game Pass Ultimate für Nutzung erforderlich

Nicht alle Xbox-Spiele unterstützen Cloud Gaming

Bluetooth-Controller für Spielsteuerung notwendig

Download der App im Meta Quest Store gratis

Wie Microsoft und Meta jetzt verkündeten , steht Xbox Cloud Gaming ab sofort in Form einer App für die Meta Quest VR-Headsets zur Verfügung. Konkret werden das Meta Quest 2 und 3 sowie das Meta Quest Pro unterstützt. Um die Spiele aus dem Sortiment von Microsoft auf das VR-Headset zu bringen, ist der Xbox Game Pass Ultimate nötig, also die teuerste Abo-Variante.Die Darstellung der Spiele erfolgt auf den VR-Headsets von Meta, dem Mutterkonzern von Facebook , Instagram und WhatsApp, in Form einer Art großem 2D-Bildschirm im virtuellen Raum. Die jetzt verfügbare Funktionalität wurde bereits vor einigen Monaten erstmals offiziell angekündigt.Noch unterstützen nicht alle Spiele, die auf den Spielkonsolen Xbox Series X und Xbox Series S verfügbar sind, auch die Nutzung über Xbox Cloud Gaming. Die Liste der Titel wuchs zuletzt aber kräftig, sodass unter anderem Titel wie Halo Infinite, Starfield, Doom Eternal mittlerweile auf diesem Weg genutzt werden können.Voraussetzung für die Verwendung des Xbox Game Streaming auf einem der Meta Quest-Headsets ist außerdem, dass man einen unterstützten Bluetooth-Controller zur Hand hat, um die Spiele zu steuern. Dabei kann es sich um einen Xbox- einen PS4- oder auch einen Nintendo Switch Pro-Controller handeln. Unterstützung für PS5-Controller soll später nachgeliefert werden, hieß es von Meta.Der Download der Xbox Game Streaming App ist kostenlos über den Meta Quest Store möglich. Es sollen mehrere hundert Spiele auf diese Weise zugänglich sein. Natürlich benötigt man auch eine Internetverbindung mit hoher Bandbreite, um die Spieleinhalte per Streaming auf das Headset zu holen.Noch handelt es sich natürlich um ein Nischenangebot, denn die Zahl der Nutzer von Quest-Headsets mit dem Wunsch, Spiele per Streaming auf einem virtuellen 2D-Bildschirm auf ihrem VR-Headset zu spielen, dürfte sich noch stark in Grenzen halten. Sollte es irgendwann möglich werden, die eigenen Spiele von der Xbox auf das Headset zu bringen, könnte sich dies vielleicht ändern.Bis dahin haben die Nutzer der Quest-Headsets immerhin die Möglichkeit, die Spiele auf Wunsch auch in einer Art virtuellen Gaming-Raum mit Xbox-Design zu nutzen. Alternativ ist auch die Verwendung im Pass-Through-Modus mit verschiedenen Größen des virtuellen Xbox-Bildschirms bei gleichzeitiger Anzeige der Umgebung über die integrierten Kameras möglich.