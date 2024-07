Bisher ging man davon aus, dass Microsoft das Surface Pro 10 mit dem Snapdragon X Elite ausrüsten würde. Stattdessen setzt man aber wohl auf den Snapdragon X Plus, also eine etwas sparsamere Ausgabe von Qualcomms neuer ARM-Plattform für Windows-PCs.

Wer sich fragte, wie Microsoft es wohl anstellen würde, eine mit bis zu 80 Watt Verlustleistung arbeitende ARM-Plattform in das Surface Pro 10 zu stopfen, erhält jetzt eine Antwort: gar nicht. Vermutlich ist der Snapdragon X Elite mit den 12 "Phoenix"-Rechenkernen seiner "Oryon"-CPU dann doch ein wenig überdimensioniert, wenn es um seine Verwendung in einem 2-in-1-Tablet wie dem Surface Pro geht.Laut einem jetzt veröffentlichten Geekbench-Ergebnis , wird stattdessen wohl der neue Snapdragon X Plus verwendet. Dieser Decacore-Chip bringt immerhin noch zehn Rechenkerne mit, von denen vier laut dem Benchmark mit bis zu 3,42 Gigahertz arbeiten. Die anderen sechs Kerne nutzen zwar die gleiche Basis, laufen aber wohl ein Stück langsamer. Die Verlustleistung des Snapdragon X Plus wird somit im Vergleich zur Elite-Variante etwas niedriger sein.Wie genau die Core-Cluster beim Snapdragon X Plus, der hier in der Variante X1P64100 verwendet wird, aufgebaut sind, ist derzeit noch offen. Das Geekbench-Listing nennt als weiteres Ausstattungsmerkmal der getesteten Plattform übrigens auch noch 16 Gigabyte Arbeitsspeicher.Wahrscheinlich wird es das Surface Pro 10 in der ARM-Version nur noch mit mindestens 16 Gigabyte RAM geben, da hier LPDDR5X-Module in einem Package-on-Package-Design zum Einsatz kommen dürften. Dies bedeutet, dass der Arbeitsspeicher wie in Smartphones direkt auf dem eigentlichen SoC-Chip sitzt.Dass es sich hier um ein das Microsoft Surface Pro 10 handelt, welches in diesem Fall den Geekbench-Test für Machine-Learning bzw. das Inferencing auf Basis des ONNX-Frameworks - also einen Performance-Test für die Neural Processing Unit (NPU) - durchlaufen hat, lässt sich auf den in dem Geekbench-Eintrag genannten Gerätenamen "OEMMN" zurückführen.Diese Bezeichnung tauchte vor einigen Monaten erstmals in einem Treiber für Surface-Geräte auf . OEMMN steht demnach für eines von zwei ARM-basierten Surface-Produkten, die in diesem Jahr Einzug halten sollen. Das zweite Modell dürfte das Surface Laptop 6 in seiner ARM-Variante sein (Modellcode 'OEMBR'), das wie beim Surface Pro neben den Intel-basierten Modellen für Business-Kunden in den Ausgaben für Privatanwender ausschließlich mit den neuen Qualcomm ARM-Chips angeboten werden soll.Die Vorstellung des Surface Pro 10 und des Surface Laptop 6 mit Qualcomm ARM-Plattform wird wohl am 20. Mai 2024 im Rahmen eines vor der Entwicklerkonferenz Build angesetzten Microsoft-Events erfolgen. Bereits in dieser Woche wird zunächst bereits der offizielle Launch des neuen Qualcomm Snapdragon X Plus erwartet, der wie sein "großer Bruder" X Elite auf den extrem leistungsfähigen ARM-basierten Custom-Cores, die von jenem Team aus ehemaligen Apple-Chipdesignern entwickelt werden, das Qualcomm im Zuge der Übernahme ihrer Startup-Firma Nuvia aufgekauft hatte.