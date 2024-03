Surface mit Intel & ARM: Details zu Microsofts neuen Tablets & Laptops

Microsoft will zwar ab der nächsten Woche seine ersten neuen Surface-Modelle vorstellen, der große Knall kommt aber wohl erst Ende bzw. Mitte Mai, denn dann sollen das Surface Laptop 6 und das Surface Pro 10 in den starken neuen ARM-Versionen folgen.

Microsoft

Intel-Modelle mit bis zu 64 GB RAM

Surface für Business-Kunden ab April im Handel

Zweites Surface-Launch-Event Mitte/Ende Mai

Surface Laptop 6 innen und außen neu

Zusammenfassung Neue Surface-Modelle werden ab nächster Woche vorgestellt

Surface Laptop 6 und Pro 10 mit ARM im Mai erwartet

Business-Versionen erhalten 64 GB Arbeitsspeicher

ARM-basierte Surface-Modelle mit neuem Qualcomm-Chip

Vertrieb über Commercial-Channels, auch für Privatkunden

Surface Pro 10 und Laptop 6 mit Design-Updates im Juni

KI-Features von Windows 11 2024 Update noch ungewiss

Das US-Portal Windows Central hat ein paar weitere Informationen zum Zeitplan für die Einführung der neuesten Generation der Microsoft Surface-Serie veröffentlicht. Demnach kommen, wie bereits berichtet, in der nächsten Woche zunächst die offiziell auf "Business"-Kunden zugeschnittenen Versionen des Surface Laptop 6 und Surface Pro 10.Das neue Surface Pro for Business soll intern den Codenamen "Gaviota" tragen und mit einem neuen, nicht reflektierenden Display mit HDR-Unterstützung, einer neuen Ultraweitwinkel-Kamera, einem eingebauten NFC-Modul und einer stärkeren Neural-Processing-Unit (NPU) daherkommen. Angeblich plant Microsoft auch ein neues Type-Cover, das einen "Copilot"-Button haben wird.Beim neuen Surface Laptop for Business wird es ebenfalls eine Copilot-Taste auf dem Keyboard geben. Erstmals will Microsoft das Notebook auch in einer Variante mit eingebautem CAC-Kartenleser anbieten, die sich aufgrund der Natur dieses Zugangskarten-Standards hauptsächlich an das US-Militär und seine Mitglieder oder Partner richtet.Bei den beiden neuen Surface for Business-Modellen ist eine Neuerung identisch: sie sollen gleichermaßen erstmals auch in Varianten mit ganze 64 Gigabyte Arbeitsspeicher erhältlich sein, wobei deren Verfügbarkeit sicherlich wieder landesabhängig und garantiert nicht weltweit gegeben sein wird. Zu den Preisen liegen noch keine Angaben vor. Optisch soll sich bei diesen, mit Intel Core 5 und Core 7 ausgerüsteten Geräten auf x86-Basis nichts oder nur sehr wenig gegenüber den Vorgängermodellen ändern.Die Auslieferung der beiden neuen Business-Produktreihen der Surface-Serie von Microsoft soll ab April erfolgen, wobei der Vertrieb wie zuvor über die "Commercial"-Channels erfolgt. Hierzulande bedeutet dies aber nicht, dass die Geräte wirklich ausschließlich für Firmenkunden verfügbar sein werden, sondern lediglich, dass ihr Vertrieb ausschließlich über entsprechende Händler erfolgt. Im Grunde kann auch jeder Privatmensch in Deutschland ein "Surface for Business" erwerben.Die "großen" Neuerungen sind in diesem Jahr erst im Mai zu erwarten. Dann soll rund um das Surface Pro 6 und Surface Laptop 10 ein weiteres Event stattfinden, bei dem die für Konsumenten konzipierten neuen Modelle mit ARM-Prozessoren von Qualcomm Einzug halten. Diese bringen dann erstmals die neuen, deutlich stärkeren ARM-CPUs mit und erhalten dann auch ein überarbeitetes Design.Das Surface Pro 10 mit dem Codenamen "Denali" wird ebenfalls ein verbessertes, auf Wunsch auch nicht reflexives Display mitbringen. Allerdings will Microsoft hier angeblich erstmals ein OLED-Panel verbauen. Äußerlich tut sich hier abgesehen von zwei oder drei kleineren Änderungen angeblich nichts, doch unter der Haube dafür um so mehr.Letzteres gilt auch für das Surface Laptop 6 mit dem Codenamen "Romulus", das ein vergleichsweise umfangreiches Design-Update erhält, bei dem die Display-Ränder schrumpfen und gleichzeitig abgerundete Ecken erhalten. Außerdem ist ein größeres haptisches Trackpad geplant, während man auch noch zwei USB Type-C- und einen Type-A-Port integriert.In beiden Fällen setzt Microsoft auf einen neuen ARM-Chip, der auf dem Qualcomm Snapdragon X Elite basiert. Angeblich ist also wieder ein Branding geplant, wobei der eigentliche Prozessor im Grunde identisch zum "normalen" Snapdragon X Elite sein dürfte. Der 12-kernige Prozessor soll reichlich Performance bieten, während gleichzeitig "echtes All-Day-Battery-Life" zu erwarten sein soll - also Notebooks und Tablets, die wirklich den ganzen Tag durchhalten.Bis die wirklich interessanten Surface-Modelle auf den Markt kommen, wird es also wohl noch etwas dauern. So ist von einem Auslieferungsbeginn im Juni die Rede. Ob und in welchem Umfang dann die neuen KI-Features von Windows 11 2024 Update auch schon auf den neuen ARM-Surface-Modellen genutzt werden können, ist derzeit noch offen.