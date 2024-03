Microsoft hat gegenüber US-Medien ein zweites "Special Event" bestä­tigt, bei dem Konzernchef Satya Nadella kurz vor der Entwicklerkon­fe­renz Build 2024 ausführlich über die "Vision rund um KI über Hardware und Software hinweg" sprechen will.

Microsoft

Startschuss für eine neue Ära

Surface Laptop 6 und Surface Pro 10 mit reichlich ARM-Power

Digitales Leben voll durchsuchbar

Zusammenfassung Microsoft kündigt Special Event für 20. Mai 2024 an

Satya Nadella spricht über KI-Visionen bei Hardware/Software

Vorstellung von Surface Laptop 6 und Surface Pro 10 geplant

Neue Geräte mit Qualcomm Snapdragon X Elite Chip

Surface Pro 10 erhält OLED-Display, Laptop 6 neues Design

"KI-Explorer" und weitere KI-Funktionen werden enthüllt

Event nur für Journalisten, keine Livestream-Übertragung

Wie Microsoft gegenüber US-Medien wie Windows Central und The Verge mitteilte, findet am 20. Mai 2024 ein weiteres "Special Event" in Seattle statt. Am Tag vor dem Beginn der Entwicklerkonferenz Build 2024 will Microsoft-CEO Satya Nadella dann die Pläne für KI-fähige Hardware und -Software einmal mehr konkretisieren.Laut gut informierten Quellen aus dem Umfeld von Microsoft wird man die Veranstaltung in Seattle unter anderem nutzen, um die für Endkunden konzipierten Versionen des Microsoft Surface Laptop 6 und Microsoft Surface Pro 10 zu präsentieren. Dabei wird es sich um die ersten Geräte aus dem Hause Microsoft handeln, die mit dem neuen Qualcomm Snapdragon X Elite aufwarten.Microsoft gehört damit zu den ersten Anbietern, die Geräte mit dem neuen Chip bieten, einem extrem leistungsfähigen 12-kernigen ARM-Prozessor, dessen "Oryon" genannte CPU-Kerne von einem Team aus ehemaligen Apple-Chipdesignern entwickelt wurden. Früheren Berichten zufolge bekommt das Surface Pro 10 auch noch ein OLED-Display spendiert, während das Surface Laptop 6 mit einem überarbeiteten Design aufwartet. Die Verfügbarkeit der Geräte wird ab Juni erwartet.Neben der neuen Surface-Hardware, mit der eine neue Ära von "KI-PCs" mit Windows 11 beginnen soll, plant Microsoft für die Veranstaltung am 20. Mai 2024 angeblich auch die Enthüllung des sogenannten "KI-Explorers". Auch weitere Funktionen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz dürften bei dem Event eine Rolle spielen, der per KI aufgebohrte "Explorer" dürfte aber im Mittelpunkt stehen.Diese neue App, welche mit Hilfe einer praktisch vollumfänglichen Erfassung des Nutzerverhaltens und der Nutzerdaten ein per KI-Chat mit natürlicher Sprache vollständig durchsuchbares Zeitstrahl-Feature bieten soll, soll eine der wichtigsten Neuerungen sein, die mit dem im Herbst erwarteten Windows 11 2024 Update Einzug hält.Die Redmonder werden bei der Veranstaltung, die leider nicht per Livestream ins Internet übertragen wird, nur Journalisten als Teilnehmer zulassen. Es handelt sich also mal wieder um ein kleines PR-Event, bei dem man eine bestens geplante Message rüberbringen will. Für uns als deutsche Medien und Konsumenten bedeutet dies, dass wir wie so oft nur von der Seitenlinie zuschauen dürfen.Einen Tag nach dem Surface- und KI-Event am 20. Mai startet dann mit der Build 2024 die große Entwicklerkonferenz des Redmonder Softwarekonzerns, die am 21. und 22. Mai stattfindet. Auch diese Veranstaltung findet in Seattle statt, wird aber auch online zu verfolgen sein.