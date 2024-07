Microsoft Surface: Neue Updates für Modelle beheben nervige Fehler

Microsoft hat gerade Updates für mehrere seiner Surface-Geräte he­raus­ge­bracht. Neben dem Schließen von Sicherheitslücken kümmern sich die Aktualisierungen bei manchen Modellen auch um die Behebung einiger nervige Fehler.

Surface Book 3 Darstellungsprobleme behoben

Surface Laptop 4 jetzt auch im Ruhemodus laden

Updates automatisch oder manuell

Zusammenfassung Sechs Surface-Geräte erhalten im April neue Firmware-Updates

Einige Modelle hatten seit November keine Aktualisierung mehr

Updates schließen hauptsächlich Sicherheitslücken

Bei zwei Geräten werden zusätzlich Bugs behoben

Surface Book 3 und Laptop 4 beheben Dock 2 Bildschirmprobleme

Surface Laptop 4 Update behebt Lade- und Audioprobleme

Updates werden schrittweise für Geräte ausgerollt

Gleich sechs Geräte von Microsofts Surface-Serie erhalten im April neue Firmware-Updates. Für einige der Varianten gab es schon seit November keine Aktualisierung mehr. In den meisten Fällen werden jetzt Sicherheitslücken geschlossen. Bei zwei Geräten werden aber auch Bugs entfernt. Updates stehen für die folgenden Modelle bereit:Die neue Firmware für das Surface Book 3 enthält neben den angesprochenen Sicherheitsverbesserungen auch eine Problembehebung. Denn in der Vergangenheit hatten Nutzer bei der Verwendung des Geräts in Verbindung mit einem Surface Dock 2 immer wieder Probleme bei der Bildschirmdarstellung. Diese sollten nun behoben sein. Das Update ist für Surface Book 3-Modelle mit mindestens Windows 10 in der Version 21H2 vom November 2021 verfügbar.Auch der Surface Laptop 4 bekommt ein Sicherheitsupdate und es wird ein Fehler behoben. Hier bestand wie beim Surface Book 3 ebenfalls das Problem mit der Darstellung bei Verwendung eines Surface Dock 2. Außerdem wurde ein Fehler beseitigt, der dazu führte, dass sich die Batterie des Laptops nicht aufladen ließ, wenn das Gerät per USB-C an den Strom angeschlossen war und in den Ruhezustand wechselte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.Zudem sorgt die neue Firmware laut offiziellen Angaben von Microsoft für verbesserte Audiostabilität und -zuverlässigkeit. Verfügbar ist das Update auch hier wieder für Geräte mit mindestens Windows 10 in der Version 21H2 vom November 2021.Die Surface-Updates werden schrittweise veröffentlicht. Es erhalten also nicht alle Geräte gleichzeitig die neue Firmware. Wer noch keine Aktualisierung erhalten hat, kann sein Surface manuell auf den neuesten Stand bringen. Eine detaillierte Anleitung findet sich bei Microsoft auf der entsprechenden Support-Seite