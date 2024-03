Microsoft kündigt neue Modelle des Surface Pro 10 und Surface Laptop 6 mit Intel Core Ultra-Prozessoren an. Lange erwartete Aktualisierungen der CPU werden für zwei Business-Produktlinien bereitgestellt, ebenso verbesserte Webcams und erweiterte 5G-Unterstützung.

Microsoft

Firmenkunden bekommen endlich aktuelle Intel-Hardware

Microsoft Surface Pro 10 und Surface Laptop 6 für Unternehmen

Anti-Reflexions-Displays, mehr Helligkeit

Mehr Leistung dank Intel 'Meteor Lake'

'Meteor Lake'-H beim Surface Laptop 6 & viel mehr RAM

Bessere Webcams und Windows Studio Effects

5G-Modems für Intel-basierte Surface-Geräte

Neues Zubehör

Hoher Basispreis, Speicher- & CPU-Upgrades teuer

Preise und Verfügbarkeit

Technische Daten zum Microsoft Surface Laptop 6 for Business Modell 13,5-Zoll 15-Zoll Software Windows 10/11 Pro Display 13,5 Zoll (34,29 cm) PixelSense, 2256 x 1504 Pixel, 3:2-Format, Kontrast 1300:1, 10-Punkt-Multitouch, Pixelsense-Display, 201 ppi, Dolby Vision IQ, Corning Gorilla Glass 5, sRGB, 600 nits 15 Zoll (38,1 cm) PixelSense, 2496 x 1664 Pixel, 3:2 Format, Kontrast 1300:1, 10-Punkt-Multitouch, Pixelsense-Display, 201 ppi, Dolby Vision IQ, Corning Gorilla Glass 5, sRGB, 600 nits CPU Intel Core Ultra 5 135H oder Ultra 7 165H, Intel AI-Boost Grafik 8 GB-Modell Intel Graphics, andere Modelle Intel Arc Graphics Arbeitsspeicher 8 GB LPDDR5; 16, 32 oder 64 GB LPDDR5x Speicher 256, 512 GB bis 1 TB Gen4-SSD Konnektivität Surface Connect, USB-C (USB 4.0/Thunderbolt4), USB-A 3.1, WLAN AX, Bluetooth 5.3, 3,5 mm Klinke Besonderheiten Surface Pen-kompatibel, Dolby Atmos, Dual-Mikrofone mit Stimmfokus, Umgebungslichtsensor Kamera 1080p Studio-Kamera mit Windows Studio-Effekten, Windows Hello Gesichtserkennung Farben Schwarz, Platin Akku bis zu 18,5 Stunden (bei typischer Gerätenutzung) bis zu 19 Stunden (bei typischer Gerätenutzung) Maße 308 x 223 x 16,7 mm 340 x 244 x 16,9 mm Gewicht 1,38 kg 1,68 kg Preis ab 1399 Euro UVP

Technische Daten zum Microsoft Surface Pro 10 for Business Software Windows 10/11 Pro Display 13-Zoll PixelSense-Flow-Display, 2880 x 1920 Pixel, 120 Hz, 3:2-Format, Kontrast 1300:1, 10-Punkt-Multitouch, 267 ppi, Gorilla Glass 5, 600 nits, Dolby Vision IQ CPU Intel Core Ultra 5 135U oder Ultra 7 165U, Intel AI Boost Grafik Intel Graphics Arbeitsspeicher 8, 16, 32 GB oder 64 GB LPDDR5x RAM Speicher 256, 512 GB oder 1 TB Gen4-SSD Konnektivität Surface Slim Pen, Surface Connect, Surface Pro Keyboard, 2x USB-C (USB4, Thunderbolt 4), WLAN AX, Bluetooth 5.3, NFC Besonderheiten Windows Hello, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer, Umgebungsfarbsensor, Dolby Atmos, Dual-Mikrofon mit Stimmfokus Farben Platin, Schwarz Laufzeit bis zu 19 Stunden bei typischer Gerätenutzung Maße 287 x 208,6 x 9,3 mm Gewicht 879 Gramm Preis ab 1399 Euro UVP

Zusammenfassung Surface Pro 10 und Laptop 6 mit neuen Intel Core Ultra CPUs

Verbesserte Webcams und 5G-Unterstützung für beide Geräte

Keine äußerlichen Veränderungen, außer neuer Sondertaste

Surface Pro 10 Display mit 600 Nits heller als Vorgänger

1440p Frontkamera und Windows Studio-Effekte integriert

Laptop 6 bietet Smartcard-Lesegerät für USA und Kanada an

Neue Surface-Tastatur mit besser lesbarer Beschriftung

Microsoft hat heute im Rahmen seines ersten diesjährigen Surface-Events neue Business-Geräte aus der Surface-Serie vorgestellt. Das Surface Pro 10 for Business und das Surface Laptop 6 for Business richten sich ausdrücklich an Geschäftskunden. Die neuen Modelle bringen vor allem das schon länger ausstehende CPU-Upgrade auf die neue "Meteor Lake"-Familie von Intel, was im Vergleich zu den Vorgängermodellen dann doch einen deutlichen Sprung bedeutet.Das Surface Pro 10 und das Surface Laptop 6 "for Business" unterscheiden sich äußerlich in ihrem grundlegenden Design in keinerlei Hinsicht von ihren Vorgängern. Wir haben es also weiterhin mit Gehäusen aus einer Magnesium-Legierung mit einem kantigen Design zu tun, das rund um Displays mit 13-, 13,5- und 15-Zoll Diagonale gebaut ist.Neu ist aber, dass Microsoft die Display-Oberflächen seiner PixelSense-Displays jetzt mit einem selbst entwickelten, nicht reflektierendem Coating überzieht, das dafür sorgen soll, dass die Lesbarkeit in hellen Umgebungen trotz der Glasoberfläche der Bildschirme deutlich verbessert worden sein soll. Außerdem soll zumindest das Surface Pro 10 for Business mit einem um ein Drittel helleren Display daherkommen. Die Helligkeit steigt angeblich von 450 auf 600 Candela.Die Unterstützung für 120 Hertz Bildwiederholrate bleibt dem Surface Pro 10 for Business vorbehalten, während die beiden Größenvarianten des Surface Laptop 6 for Business weiterhin "nur" mit maximal 60 Hertz auskommen müssen. Angesichts des Premium-Anspruchs von Microsoft, was die Positionierung seiner Business-Laptops im Markt angeht, scheint dies ein Schwachpunkt der neuen Modelle zu sein. An der Stylus-Unterstützung ändert sich übrigens durch die Bank nichts.Das Surface Pro 10 for Business basiert auf den neuen Intel "Meteor Lake"-Chips und nutzt den Intel Core 5 Ultra 135U oder den Intel Core 7 165U. Die beiden Prozessoren haben jeweils zwei High-Performance- und zwei Ultra-Low-Power-Kerne sowie acht "normale" Effiency-Cores und erreichen im Boost-Betrieb bis zu 4,4 bzw. 4,9 Gigahertz.Es handelt sich natürlich um stromsparende Plattformen, die eine Basis-TDP von 15 Watt haben, aber bei höherer Performance-Anforderung bis zu 57 Watt maximale Leistungsaufnahme bieten, wenn der Turbo zugeschaltet wird. Im Surface Laptop 6 for Business stecken jetzt die noch stärkeren Intel Core 5 Ultra 135H und Core 7 Ultra 165H, die jeweils noch mehr Leistung bieten dürften.Konkret erreicht der 135H mit seinen vier Performance-Kernen bis zu 4,6 GHz, der 165H sogar 5,0 Gigahertz. Außerdem sind acht Effizienz- und zwei Ultra-Low-Power-Cores an Bord. Die Basis-TDP liegt bei 28 Watt, lässt man dem Turbo-Takt aber freien Lauf, werden bis zu 115 Watt benötigt. Insgesamt dürften die neuen Modelle durch effizientere Designs und mehr Rechenkerne eine durchaus deutliche Performance-Steigerung gegenüber den schon zum Marktstart des Surface Pro 9 und Surface Laptop 5 veralteten Intel-CPUs der 12. Generation in den Vorgängermodellen bieten.Beim Surface Laptop 6 for Business und dem Surface Pro 10 hebt Microsoft die Messlatte bezüglich Speicher noch weiter an. War zuvor bei 32 Gigabyte Arbeitsspeicher Schluss, so sind jetzt in beiden Modellen bis zu 64 Gigabyte LPDDR5-RAM möglich, sofern der Kunde bereit ist, die enormen Kosten dafür in Kauf zu nehmen. Bei den SSDs hat man die Wahl zwischen 256 und 512 Gigabyte bzw. einem oder zwei Terabyte.Microsoft rüstet auch die Kameras der neuen Surface-Modelle auf. Das Surface Pro 10 for Business bietet jetzt 1440p-Auflösung bei seiner Webcam, die zuvor mit Full-HD auskommen musste. Bei den beiden Varianten des Surface Laptop 6 mit 13,5- oder 15-Zoll erreicht die Webcam jetzt immerhin Full-HD, statt zuvor nur 720p-Niveau.Weil die neuen Intel-CPUs auch eine integrierte Neural Processing Unit (NPU) mitbringen, werden jetzt auch hier die Windows Studio Effects bei der Kameranutzung unterstützt. Mithilfe der KI-gestützten Windows Studio-Effekte lassen sich automatische Framing-Funktionen nutzen, um das Gesicht im Bild zu halten und den Hintergrund zu verwischen.Abschließend bietet das Surface Pro 10 optionale 5G-Konnektivität an, ohne dass man einen Intel-Chip für ein ARM-basiertes Modell eintauschen musste. Beim Pro 9 war 5G nur bei den Varianten mit dem ARM-basierten Microsoft SQ3-SoCs verfügbar, die Microsoft zusammen mit Qualcomm entwickelt hatte. Nun können die Kunden mobile Konnektivität und die Leistung von Intel kombinieren.Das einzige weitere neue Merkmal beim Surface Laptop 6 für Unternehmen besteht in der Option für Kunden in den USA und Kanada, das 15-Zoll-Modell mit einem integrierten Smartcard-Lesegerät auszustatten, was es für Regierungsarbeit und andere Branchen mit hohen Sicherheitsanforderungen geeignet macht.Microsoft hat ebenfalls ein paar kleine Ankündigungen zu Zubehörteilen für Surface gemacht. Neben dem endlich auch für Geschäftskunden verfügbaren Sortiment an adaptivem Zubehör wurde eine neue Tastaturalternative für das Surface Pro eingeführt, das Surface Pro Keyboard mit einer fett gedruckten Tastenbeschriftung. Diese verfügt über eine leichter lesbare Schriftart auf den Tasten und eine hellere Hintergrundbeleuchtung als die ältere, ebenfalls optionale Surface-Tastatur.Microsoft lässt sich die neuen Surface-Geräte für Business-Kunden teuer bezahlen. Sowohl das Surface Pro 10 for Business als auch das Surface Laptop 6 for Business schlagen jeweils mit mindestens 1399 Euro zu Buche. Dies ist der Einstiegspreis für die Modelle mit nur acht Gigabyte Arbeitsspeicher, 256 GB internem Flash-Speicher und dem Intel Core 5 Ultra.Beim Speicher langen die Redmonder richtig zu: für das 15-Zoll-Modell des Surface Laptop 6 werden mindestens 1639 Euro fällig, bei identischer CPU und Speicherkonfiguration. Die Preise steigen dabei rasant: verdoppelt man den Arbeitsspeicher bei diesem Modell auf 16 Gigabyte, belässt es aber bei der gleichen CPU und Speicherkapazität, verlangt Microsoft schon 1999 Euro für das Surface Laptop 6 for Business mit 15-Zoll. Das Gleiche gilt auch beim 13,5-Zöller und sogar dem Surface Pro 10 for Business: 360 Euro für die RAM-Verdopplung von acht auf 16 Gigabyte!Auch das Upgrade auf die Core 7 Ultra Plattform muss man teuer bezahlen: mindestens 1999 Euro verlangt Microsoft für die Modelle mit dem stärkeren der beiden Intel-Chips. Ob 600 Euro höhere Preise das bisschen an Leistungszuwachs des Core 7 gegenüber dem Core 5 rechtfertigen, ist wohl höchst fraglich. Beim Surface Pro ist zu bedenken, dass alle genannten Preise den Surface Pen und das Surface Type Cover noch gar nicht enthalten.In allen Fällen will Microsoft die neuen Produkte hierzulande ab dem 9. April 2024 an die Kunden ausliefern.Das Microsoft Surface Pro 10 for Business und der Surface Laptop 6 for Business können ab sofort im Microsoft Store ab 1399 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt am 9. April 2024.