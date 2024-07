Fast 50 Jahre im Handel: Erfolgreichste CPU aller Zeiten wird eingestellt

Wenn in der schnelllebigen IT-Welt eine CPU über fast 50 Jahre immer weiter verkauft wird, kann man diesen wohl mit einigem Recht als erfolgreichsten Prozessor der Geschichte bezeichnen. Doch nun kommt der legendäre Z80 wirklich am Ende seines Lebens an.

Dessen Hersteller Zilog kündigte an, dass der Prozessor nur noch einige Monate zu haben sein wird. In dieser Zeit werden nun noch die letzten Bestellungen abgearbeitet, anschließend wird es keine neu produzierten Z80 mehr geben. Ab Juni werde der Produzent Wafer Foundry Manufacturer (WFM) keine neuen Bestellungen mehr entgegennehmen.Der Z80 wurde ursprünglich mit der Maßgabe entwickelt, eine Alternative zum Intel 8080 darzustellen. Entsprechend war Software, die für den Intel-Chip entwickelt wurde, auch ohne Änderungen auf dem 8-Bit-Konkurrenten Zilogs lauffähig - inklusive des MS-DOS-Vorgängers CP/M.Gerade einmal 12 Entwickler sorgten damals für das Design des Chips. Eigentlich sollte der Prozessor vor allem in integrierten Systemen zum Einsatz kommen, doch erfreute er sich schnell auch in anderen Bereichen einiger Beliebtheit. Mehrere Heimcomputer und Spielkonsolen wurden auf der Grundlage der Fähigkeiten des Z80 gebaut, darunter Segas Master System und SG-1000 sowie Nintendos Game Boy und Game Boy Color. Und auch diverse Arcade-Automaten wie der originale Pac-Man setzten auf den Chip.Später war der Z80 weiterhin verfügbar und wurde billig angeboten, sodass zahlreiche Entwickler auf die bewährte CPU setzten, wenn deren Leistung für die jeweilige Anwendung ausreichte. Und in vielen Systemen arbeitete der Chip nicht mehr als zentraler Prozessor, sondern übernahm Nebenaufgaben - in der Spielekonsole Neo-Geo unterstützte er den Motorola 68000-Hauptprozessor beispielsweise als Audio-Chip.Über die Jahre entstanden auch diverse Klone des Z80. Ohne jede Lizenz stellte unter anderem der VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt in der DDR den U880 her, der quasi ein direkter Nachbau war. Bis heute kommt der Z80 außerdem oft im Bildungsbereich zum Einsatz, da man auf dem Chip mit relativ geringem Lernaufwand die ersten Assembler-Erfolge erringen kann.Foto: Damicatz ( CC BY 2.5 DEED