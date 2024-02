Snapdragon X80: Besserer Empfang im Smartphone durch KI-Prozessor?

Qualcomm

Das Qualcomm Snapdragon X80 5G-Modem wird vermutlich im "Snapdragon 8 Gen 4", also der in der zweiten Jahreshälfte bzw. Anfang 2025 erwarteten ersten High-End Smartphone-Plattform von Qualcomm auf Basis der neuen "Oryon" Custom-CPUs, zum Einsatz kommen. Bei dem neuen Modem spielt "Künstliche Intelligenz" eine große Rolle und soll laut Qualcomm in Smartphones, Tablets, PCs, Automobilen, IoT-Produkten und Extended Reality Devices (XR) verwendet werden.Qualcomm zufolge besitzt das Modem einen integrierten KI-Prozessor mit Tensor-Beschleuniger, der dafür sorgen soll, dass ständig eine Optimierung der Datenraten, Nutzung der verfügbaren Netzabdeckung und Energieeffizienz erfolgt, während die Latenzen gleichzeitig fallen. Der Hersteller verspricht unter anderem eine um 10 Prozent geringere Leistungsaufnahme im Vergleich zum aktuellen Snapdragon X75-Modem, das in Geräten wie dem Galaxy S24 enthalten ist. Die Ortungsgenauigkeit bei der Nutzung von GPS & Co soll außerdem um 30 Prozent erhöht werden.Es handelt sich außerdem um das erste Produkt seiner Art, bei dem die Möglichkeit zur Kommunikation zwischen Narrow-Band (NB) und Nicht-Terrestrischen Netzen (NTN) voll integriert ist, man also reibungslos in der Lage ist, mit einem normalen Smartphone per Satellit zu kommunizieren. Im weiteren Verlauf des Jahres 2024 soll deshalb mit einer wachsenden Zahl von High-End-Smartphones mit Unterstützung für die Satelliten-Telefonie zu rechnen sein.Das Qualcomm Snapdragon X80 beherrscht aber auch die "Basics" der mobilen Kommunikation gut. So sind wie zuvor 5G-Downstream-Datenraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde möglich. Im Upstream werden theoretisch bis zu 3,5 Gbps erreicht, wobei 5G-mmWave- und Sub-6-GHz-Netze gleichermaßen unterstützt werden. Beim mmWave-Betrieb können bis zu 10 Carrier-Streams kombiniert werden, im Sub-6-GHz-Betrieb sind es bis zu fünf.Um die Leistung zu stabilisieren und in mehr Situationen verfügbar zu machen, setzt Qualcomm jetzt auf die Unterstützung für bis zu sechs gleichzeitig genutzte Empfänger-Antennen, sodass 6-fache Carrier-Aggregation im Downlink möglich ist. Die KI soll außerdem dafür sorgen, dass die Reichweite im mmWave-Betrieb gesteigert werden kann. Als Basis dient weiter die gleiche QTM565 mmWave-Antenne, die auch schon im Snapdragon X75 ihren Dienst tut.Aktuell können Smartphone-Hersteller und andere Partner von Qualcomm bereits Samples des Snapdragon X80 5G-Modems testen. Ab der zweiten Jahreshälfte sollen dann die ersten kommerziell verfügbaren Geräte mit dem neuen Modem im Markt landen - also die nächste Generation der High-End-Smartphones starten.