Im März kündigte Microsoft Pläne an, eine neue, eigenständige Version der Office-Anwendungen unter dem Namen Office 2024 auf den Markt zu bringen . Jetzt gibt es neue Informationen dazu, denn die erste öffentliche Vorschau von Microsoft Office "LTSC 2024" ist verfügbar.

Zugang zur öffentlichen Vorschau von Office LTSC 2024

Zu den Anwendungen, die Teil der Preview sind, gehören:

Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 (enthält Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote und Access)

Microsoft Office LTSC Standard für Mac 2024 (enthält Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote)

Microsoft Projekt Professional 2024

Microsoft Visio Professional 2024

Zusammenfassung Microsoft kündigt Office 2024 an

Öffentliche Vorschau von Office LTSC 2024

Installation für kommerzielle Kunden erklärt

Neue Funktionen aus Microsoft 365 enthalten

Fünf Jahre Updates für Apps geplant

Verschiedene Office 2024 Versionen vorgestellt

Bereitstellungstools bleiben für Unternehmen gleich

Preise für kommerzielle Versionen steigen um 10%

In einem neuen Blog-Beitrag in der TechCommunity erklärt Microsoft, dass kommerzielle Kunden auf ihren jeweiligen Support-Seiten ab sofort erfahren können, wie sie die öffentliche Vorschau von Office LTSC 2024 für Windows und Mac installieren und aktivieren können.Interessant dabei: Zusätzlich zu den Funktionen früherer Office-Versionen wird Office LTSC 2024 laut Microsoft auch "eine Teilmenge neuer Funktionen enthalten, die bereits in Microsoft 365 Apps für Unternehmen verfügbar sind". Die spezifischen neuen Funktionen wurden nicht bekannt gegeben. Die Apps werden fünf Jahre lang mit Software-Updates unterstützt, wenn sie später in diesem Jahr offiziell eingeführt werden.Microsoft fügte im Blog noch hinzu: "Da wir wissen, dass viele Kunden Office LTSC nur auf einer Teilmenge ihrer Geräte ein­setzen, werden wir weiterhin die Bereit­stellung von Office LTSC und Microsoft 365 Apps auf verschiedenen Rechnern inner­halb des­selben Unternehmens mit einem gemeinsamen Satz von Bereit­stellungs­tools unterstützen: Click-to-Run auf Windows und Apple Package Format (pkg) auf Mac, genau wie schon bei der Version von Office LTSC 2021."Microsoft hatte bereits angekündigt, dass die Preise für die kommerziellen Versionen von Office 2024 um rund zehn Prozent ansteigen werden. Bei den Versionen für Endverbraucher, die auch noch in diesem Jahr starten sollen, steht aber keine Preiserhöhung an.