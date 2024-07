Microsoft hat das bevorstehende End-of-Support-Datum (EOS) für die Office 2016- und Office 2019-Apps angekündigt. Nach dem Termin werden keine Sicherheits- und Fehlerbehebungen oder allgemeiner technischer Support bereitstehen.

Oktober 2025: Office 2016 & 2019 End of Support

Office 2016- und 2019-Apps und Serverprodukte:

Access 2016

Access 2019

Excel 2016

Excel 2019

OneNote 2016

Outlook 2016

Outlook 2019

PowerPoint 2016

PowerPoint 2019

Project 2016

Project 2019

Publisher 2016

Publisher 2019

Skype für Unternehmen 2016

Skype für Unternehmen 2019

Visio 2016

Visio 2019

Word 2016

Word 2019

Exchange Server 2016

Exchange Server 2019

Skype für Unternehmen Server 2015

Skype für Unternehmen Server 2019

Zusammenfassung Office 2016 und 2019 Support endet am 14.10.2025

Keine Updates nach EOS-Datum für Office-Apps

Microsoft warnt vor Sicherheitsrisiken nach EOS

Publisher-App wird im Oktober 2026 eingestellt

Liste der betroffenen Office-Anwendungen veröffentlicht

Microsoft 365 E3 als empfohlene Cloud-Lösung

Office LTSC 2021 Support endet am 13.10.2026

Vorschau von Office LTSC 2024 für Firmen geplant

Ab dem 14. Oktober 2025 werden diese Office-Anwendungen nicht mehr unterstützt, sie bekommen also keinerlei Updates mehr. Nach diesem Enddatum wird Microsoft weder Sicherheitsbehebungen noch Fehlerbehebungen oder technischen Support bereitstellen."Die Verwendung von Produkten nach dem Ende des Supports macht Ihr Unternehmen anfällig für potenzielle Sicherheitsbedrohungen, Produktivitätsverluste und Compliance-Probleme", schrieb Microsoft jetzt in dem Blog-Beitrag in der TechCommunity, in dem die EOS-Termine angekündigt wurden.In dem Blog-Beitrag gibt es eine Liste aller Anwendungen, die 2025 das End-of-Support-Datum erreichen werden. Ebenfalls wichtig: Microsoft hat bereits angekündigt, die Publisher-App vollständig einzustellen und sie im Oktober 2026 aus den Microsoft 365-Abonnements zu entfernen.Microsoft empfiehlt Unternehmen, die diese Anwendungen installiert haben, stattdessen ein Cloud-basiertes Microsoft 365 E3-Abonnement abzuschließen. Alternativ - zum Beispiel, wenn die Unternehmen bislang nicht bereit sind, zu Microsoft 365 zu wechseln, bietet das Unternehmen die Lösung der Office Long-Term Servicing Channel (LTSC)-Updates an.Dabei gibt es allerdings auch schon das nächste EOS-Datum, nämlich für Office LTSC 2021. Der verlängerte Support endet am 13. Oktober 2026, sodass Kunden nur knapp ein Jahr zusätzlichen Support über den regulären Support-Zeitraum für Office 2016 und 2019 hinaus erhalten können.Microsoft plant noch im April eine Vorschau von Office LTSC 2024 für Unternehmen und Organisationen zu veröffentlichen. Dabei ist angedacht, fünf Jahre lang Support für die eigenständigen Office-2024-Anwendungen anzubieten. Eine Version für Privatanwender wird irgendwann im Herbst 2024 auf den Markt kommen.