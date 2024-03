Xbox-Leak: Eine Xbox Series X in weiß und ohne Disk-Laufwerk

Microsoft soll an einer neuen Spielekonsolen-Hardware arbeiten, die die Lücke zwischen den beiden aktuellen Systemen Xbox Series X und Xbox Series S schließen soll. Bilder des neuen Gerätes sind jetzt beim Magazin Exputer aufgetaucht.

Zu sehen ist eine Spielekonsole, die das gleiche Format wie die Xbox Series X aufweist. Allerdings ist das Gehäuse in Weiß gehalten. Und es fehlt der Einschub für optische Medien - das Modell wird also nicht mit einem Disk-Laufwerk ausgeliefert, wie es bereits bei der Xbox Series S der Fall ist.Ob die Fotos echt sind, lässt sich nicht abschließend klären. Laut Exputer wurden sie dem Magazin von einer ungenannten Quelle per E-Mail zugeschickt. Es gibt allerdings auch abseits der Aufnahmen einige Indizien dafür, dass Microsoft tatsächlich noch einmal eine weitere Hardware-Version der aktuellen Xbox auf den Markt bringen wird.So gab es auch schon Gerüchte darüber, dass es zukünftig eine etwas verbesserte Xbox Series X geben soll, die allerdings nur marginale Verbesserungen bei der Hardware mitbringen sollte. Logisch wäre es hier allerdings durchaus, das Disk-Laufwerk zugunsten eines geringeren Verkaufspreises wegzulassen.Man bekäme hier dann also ein Modell mit der stärkeren Leistung der Xbox Series X, das allerdings ausschließlich über den Online-Store mit neuen Inhalten versorgt wird. Microsoft könnte eine solche Spielekonsole zu einem Preis auf den Markt bringen, der 50 bis 100 Dollar unter dem des aktuellen Spitzenmodells liegt, die Xbox Series S aber eben bei Preis wie auch Leistungsfähigkeit übertrifft.Ein etwas geringerer Preis für das Weglassen des optischen Laufwerkes dürfte für viele Nutzer eine durchaus interessante Option sein. Denn für eine signifikante Zahl an Usern ist es inzwischen der Standard, Spiele rein als digitalen Download zu erwerben, statt sich eine Kopie auf Disk zuzulegen.