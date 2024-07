Google Maps: Zahlreiche Verbesserungen für Elektroautos geplant

Es ist oft nicht einfach, eine Ladestation zu finden, um sein Elektroauto aufzuladen, vor allem, wenn sich die Säule innerhalb eines Gebäudes wie etwa eines mehrstöckigen Parkhauses befindet. Google will das demnächst ändern und mit KI-Hilfe genaue Beschreibungen liefern.

"Wo zur Hölle ist jetzt diese Ladesäule?"

Zusammenfassung Ladestationen für E-Autos oft schwer auffindbar

Google plant KI-gestützte Wegbeschreibungen in Maps

Nutzer-Reviews helfen bei der Standortbestimmung

Ladestationen und Details bald direkt im Auto sichtbar

Updates zuerst für Volvo und Polestar verfügbar

Optimale Routenberechnung bei mehreren Ladestopps

Berücksichtigung von Ladestand und Verbrauch geplant

Es gibt mittlerweile viele Apps, mit denen man eine Ladestation finden kann, doch oftmals kommt man an der Position an und kann die konkrete Ladesäule nicht finden. Das liegt unter anderem daran, dass die GPS-Position nicht mit der tatsächlichen Örtlichkeit übereinstimmt, weil sich die eigentliche Ladestation innerhalb eines Gebäudes oder eines privaten Parkplatzes befindet.Wenn man weiß, wie man dahinkommt, ist alles kein Problem, doch es ist selten jemand auf der Straße, den man fragen und der auch tatsächlich eine Antwort geben kann. Das will Google ändern. Denn wie Electrek unter Berufung auf einen Blogbeitrag von Google berichtet, will der Suchmaschinenriese "in den nächsten Monaten" in Google Maps KI-generierte Zusammenfassungen bzw. Wegbeschreibungen integrieren.Diese sollen auf Basis von Nutzer-Reviews den genauen Standort der Ladestation verraten bzw. beim Finden helfen. Das liest sich dann in etwa so: "Fahre in die Tiefgarage und folge den Schildern zum Ausgang. Kurz vor der Ausfahrt biegst du rechts ab."Außerdem wird man auf der Kartendarstellung im Auto die Ladestationen in der Nähe sehen können, einschließlich der Verfügbarkeit von Anschlüssen und der Ladegeschwindigkeit in Echtzeit. Auch dieses Update wird in den kommenden Monaten verteilt, den Anfang machen hier Fahrzeuge von u. a. Volvo und Polestar, da dort Google direkt im Infotainment-System integriert ist - danach dürften andere Systeme zum Zug kommen.Ebenfalls für Fahrzeuge mit integriertem Google-System wird die Berechnung der optimalen Route bei mehreren Ladestopps kommen, diese berücksichtigt den Ladestand und Verbrauch, um die effektivste und schnellste Reise zu bekommen.