Google Maps: Neues Update erleichtert Routenplanung

Mit einer neuen Version von Google Maps für Android und iOS wird die individuelle Navigation noch einfacher. Wer Maps gerne dafür nutzt, um Reisen zu planen, hat in Zukunft flexiblere Möglichkeiten. Außerdem soll KI bei der Essensauswahl helfen.

Google

Neue Funktionen für Android und iOS

Benutzer-Listen können sortiert werden

KI liefert Informationen zu Bildinhalten

Tipps für Touristen

Die Trendliste: Sie wird wöchentlich mit Orten aktualisiert, die in letzter Zeit auf Maps besonders beliebt waren. Sie ist ideal, um die neuesten Hotspots zu entdecken.

Die Top-Liste. Sie enthält Orte, die bei der Maps-Community besonders beliebt sind. Hier findet man die bewährten und langjährigen Favoriten einer Gegend.

Die Gems-Liste. Sie ist für Orte, die das bestgehütete Geheimnis eines Viertels sind. Hier finden Interessierte zum Beispiel Restaurants, die noch unter dem Radar fliegen.

Zusammenfassung Google Maps Update bringt neue Funktionen

Listen in Maps lassen sich jetzt nachträglich ordnen

Reiserouten durch chronologische Listenorganisation möglich

Lieblingsorte können in Ranglisten sortiert werden

Direkte Verlinkung von Beiträgen auf Social Media

KI unterstützt bei Identifikation von Gerichten in Fotos

Drei neue Listenkategorien: Trend, Top und Gems

Einige Neuerungen vorerst nur in USA und Kanada verfügbar

Bei der Erkundung von Städten ist Google Maps ein praktischer Begleiter. Sei es die reine Navigation von A nach B oder das Finden von Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten oder Sehenswürdigkeiten. Um diese Aktivitäten jetzt noch intuitiver zu machen und den Nutzern noch mehr zu bieten, hat Google ein Update für Maps angekündigt , das mehrere Neuerungen bringt und in den nächsten Tagen auf Android und iOS erscheint.Schon lange ist es Anwendern möglich, bei Google Maps eigene Listen anzulegen, in denen mehrere Orte thematisch oder nach anderen Kriterien abgespeichert werden können. Auf diese Aufstellungen kann dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zugegriffen werden und die gespeicherten Orte werden auf der Karte angezeigt. Mit dem neuen Update ist es nun möglich, die einzelnen Einträge in den Listen auch noch nach Erstellung zu ordnen.Organisiert man die Einträge zum Beispiel chronologisch, lassen sich Reiserouten anlegen. Um in der Lage zu sein, bessere Empfehlungen zu geben, können Nutzer die Orte nach einem Besuch auch neu sortieren und so eine Rangliste ihrer Lieblingsorte erstellen. Außerdem lassen sich jetzt Einträge auf den eigenen Social-Media-Kanälen verlinken.Zusätzlich bringt das Update eine neue, von künstlicher Intelligenz unterstützte Funktion. Wenn sich Anwender etwa die Fotos zu einem Restaurant ansehen, hilft Google Maps in Zukunft mittels KI, Namen und andere Informationen zu den abgebildeten Gerichten anzuzeigen. Dazu gehören auch der Preis, wie beliebt das Gericht ist und ob es sich um ein vegetarisches oder veganes Essen handelt.Eine neue Funktion, die es zuerst nur in den USA und Kanada geben wird, ist die Einführung verschiedener neuer vorgefertigter Listen. Laut Google wird es in Zukunft die folgenden drei Kategorien geben:Diese Listen wird es ab dieser Woche für mehr als 40 Städte in den USA und Kanada geben. In den kommenden Monaten sollen zusätzlich einige der besten Vorschläge aus der Maps-Community dazukommen. Ob und wann diese neue Funktion den Weg nach Europa und Deutschland findet, ist noch unklar.