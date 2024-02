Maps, Suche: Google entfernt sage und schreibe 170 Mio. Fake-Reviews

Es ist kein Geheimnis, dass das Internet von Fake-Rezensionen nur so überflutet ist, doch das Ausmaß solcher Falschinformationen ist dennoch erstaunlich: So gab Google nun bekannt, dass man mithilfe eines neuen Algorithmus rund 170 Millionen Fakes löschen konnte.

Katz-und-Maus-Spiel rund um Fake-Rezensionen

Zusammenfassung Google löschte 170 Millionen Fake-Rezensionen

Algorithmus findet 45 Prozent mehr Fakes als zuvor

Kampf gegen Fälschungen in Blogbeitrag erklärt

Maschinelles Lernen erkennt Bewertungsmuster

Bewerter mit gleichen Bewertungen werden erfasst

Mehr als 12 Millionen falsche Profile gesperrt

14 Millionen betrügerische Videos entfernt

Es ist bekannt, dass zwischen den Plattformbetreibern wie Google, Shops sowie Bewertungsportalen und den Fake-Anbietern ein Katz-und-Maus-Spiel geführt wird. Denn letztere versuchen sich immer wieder an Manipulationen von Nutzerfeedback, damit wollen sie natürlich die Kunden zu bestimmten Shops und sonstigen Angeboten locken.Deren Maschen und Tricks werden entsprechend immer besser, denn für das freie Auge ist es stets schwierig, zu erkennen, was eine echte Bewertung ist und was nicht. Google beschreibt nun in einem Blogbeitrag , wie sich der Kampf gegen solche Fakes für den Suchmaschinenriesen gestaltet.Dabei ist wenig überraschend, dass maschinelles Lernen und KI-Hilfe eine wesentliche Rolle spielen, denn nur so ist es überhaupt möglich, sich durch die schiere Masse an Fakes zu kämpfen. "Letztes Jahr haben wir einen neuen Algorithmus für maschinelles Lernen eingeführt, der fragwürdige Bewertungsmuster noch schneller aufdeckt", erklärt Google. "Dazu untersucht er täglich längerfristige Signale - z. B. wenn ein Bewerter dieselbe Bewertung für mehrere Unternehmen abgibt oder wenn ein Unternehmen plötzlich eine hohe Anzahl von 1- oder 5-Sterne-Bewertungen erhält. Im Jahr 2023 konnten wir mit diesem neuen Algorithmus 45 Prozent mehr gefälschte Bewertungen aufspüren als im Jahr zuvor."Weitere Details dazu kann man im Blogbeitrag erfahren, dort verrät Google auch, wie oft man diesen Algorithmus im vergangenen Jahr einsetzen konnte: Eigenen Angaben nach hat Google im Vorjahr in Maps sowie der Suche über 170 Millionen richtlinienwidrige Bewertungen blockiert oder entfernt. Das sind 45 Prozent mehr als im Jahr davor. Mehr als zwölf Millionen gefälschte Unternehmensprofile wurden ebenfalls gesperrt. Außerdem wurden rund 14 Millionen betrügerische Videos entfernt.