Google Maps: So sieht man Wetter und Luftqualität für jeden Standort

Google hat schon lange Wetterdaten in Google Maps integriert, diese aber bisher nur sehr eingeschränkt für Nutzer bereitgestellt. Nach einem Update wird die Darstellung von Wetter und Luftqualität deutlich verbessert und ist jetzt für jeden Standort möglich.

Seit es das Internet gibt, suchen Deutsche nach einem Begriff besonders gerne: Wetter. Kein Wunder, kann doch ein kurzer Blick vor allzu bösen meteorologischen Überraschungen bewahren. In dieser Hinsicht hat Google jetzt eine sehr sinnvolle Ergänzung von Google Maps für Android vorgenommen. Wetterdaten, die eigentlich schon seit einem Jahrzehnt in den Dienst integriert sind, werden jetzt umfassend zugänglich gemacht.Nach einem Update findet sich auf Google Maps oben links unter dem Suchfeld ein neues kleines Wettersymbol, das die aktuellen Bedingungen am ausgewählten Standort darstellt.Wichtig zu wissen: Zoomt man zu weit aus der Karte heraus, verschwindet das Wettersymbol schlicht. Einmal angetippt, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, das eine Prognose für die nächsten Stunden liefert.In diesem Fenster unter der Wettervorhersage platziert Google dann noch einen Eintrag zur Luftqualität. Wählt man wiederum diesen Punkt an, wird der "Luftqualitätsindex" als eigene Ebene über die Karte gelegt. Großflächig wird die Darstellung aktuell vor allem für Europa und Nordamerika sowie Japan bereitgestellt, in anderen Ländern beschränkt sich diese meist auf Großstädte.Aktuell stellt Google die neue Anzeige zu Wetter und Luftqualität nur auf Android-Geräten bereit. Ob eine Umsetzung für iOS-Geräte erfolgen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt bisher nicht abzusehen. iPhone-Nutzer können in Apple Maps aber auf eine fast identische Funktion zugreifen.