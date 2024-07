Google Maps bekommt spannendes Update für 3D-Gebäudeansicht

Google Maps ist und bleibt für die meisten Menschen die Anwendung der Wahl, wenn es um Kartenmaterial geht. Das weiß auch Google und versucht, die App auch regelmäßig zu verbessern. Der Suchmaschinen­riese beginnt nun mit einer spannenden Optimierung der Navigation.

Google Maps ist vielfach täglich im Einsatz

Viele von uns haben Google Maps täglich im Einsatz, vor allem dann, wenn sie im Auto sitzen oder sonstige Navigationen vornehmen müssen. Denn der Kartendienst eignet sich dank Live-Verkehrsdaten auch dann für die tägliche Nutzung, wenn man den Weg schon kennt - aber Staus und ähnlichem aus dem Wege gehen will.Wie Android Police berichtet, wird Google demnächst eine Ansicht mit dreidimensionalen Gebäuden bieten, wenn man die Navigation nutzt. Das wird so manchem vermutlich nicht auffallen bzw. werden einige den Sinn hinterfragen, allerdings können solche 3D-Visualisierungen bei der Orientierung helfen, vor allem dann, wenn man in einer Gegend ist, die einem nicht so sehr vertraut ist.Wirklich neu sind derartige 3D-Gebäude nicht, zumindest ist schon länger bekannt, dass Google daran arbeitet. Bislang war diese Ansichtsmöglichkeit aber nicht allgemein verfügbar, nun scheint Google aber mit dessen Verteilung für Betatester begonnen zu haben. Wer nicht Teil des dazugehörigen Beta-Programms ist, kann die Änderungen dennoch schon ausprobieren, und zwar über einen Download und Installation der dazugehörigen APK.Die Funktion muss vor der Nutzung aktiviert werden. Dazu geht man in die Einstellungen und in die Navigationseinstellungen. Dort sollte etwas weiter unten die Option "3D-Gebäude anzeigen" zu finden sein, hier sollte man den Schieberegler nach rechts setzen und es damit aktivieren.Dabei sollte die Änderung sofort zu sehen sein, die dreidimensionale Ansicht ist dabei sehr dezent, da die Gebäude in durchsichtiger Form angezeigt werden - das lenkt auf diese Weise nicht von der eigentlichen Straße ab.